La llegada continuada de embarcaciones con personas migrantes a El Hierro ha vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y atención sanitaria de Canarias. La dimensión de las llegadas y las dificultades para realizar el triaje y atender adecuadamente a todas las personas desembarcadas llevaron al Gobierno de Canarias a declarar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma

Ante la presión sobre los recursos sanitarios y asistenciales de la isla, el Ministerio de Defensa ha movilizado un equipo de la Unidad Militar de Emergencias integrado por 120 efectivos y 25 medios, entre ellos dos ambulancias. El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado que se trata de una misión eminentemente sanitaria, aunque contará con el apoyo de otras capacidades de la unidad. El objetivo es complementar los recursos disponibles en Canarias y reforzar la atención a las personas que llegan a las costas de El Hierro. La emergencia de El Hierro vuelve así a situar la inmigración en el centro de la agenda política y humanitaria de Canarias, con dos frentes de actuación: responder a las necesidades de quienes llegan después de una travesía marítima y reforzar la cooperación internacional para abordar las rutas migratorias. Mientras los equipos de emergencia trabajan para garantizar la atención sanitaria en la isla, el debate sobre la responsabilidad europea, el control de las rutas y la capacidad de acogida vuelve a cobrar protagonismo en el archipiélago.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó la disposición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para activar este dispositivo extraordinario ante la situación que atraviesa la isla. El presidente autonómico también recordó que muchos de los migrantes que llegan a El Hierro son trasladados posteriormente a Gran Canaria y Tenerife, desde donde continúan su recorrido hacia la Península. Una circunstancia que amplía las necesidades de coordinación y asistencia más allá de la isla de llegada.

Mientras se refuerza la respuesta inmediata en El Hierro, el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha insistido en la necesidad de intensificar la cooperación europea con los países de origen y tránsito de las rutas migratorias hacia el archipiélago. Pestana recordó que España lleva años solicitando el despliegue de Frontex en esos territorios, tanto en sus espacios terrestres como marítimos.