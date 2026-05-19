Canarias refuerza la campaña contra los incendios forestales con más de 2.600 efectivos

El Gobierno de Canarias celebró hoy la primera reunión de coordinación para el inicio de la Campaña contra incendios forestales 2026 que estará activa a partir del 1 junio, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Durante la reunión se informó de las actualizaciones llevadas a cabo en los protocolos establecidos en caso de producirse un incendio forestal, así como de los medios y recursos con los que contarán las islas durante esta campaña y que superan los 2.600 efectivos -frente al alrededor de 2.500 del pasado año-, 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos. La principal novedad es la incorporación de un tercer helicóptero EIRIF que estará compartiendo base con el del GES en El Hierro. Además, este año se incorporan tres autobombas forestales ligeras, con capacidad de 2.300 litros, de la mano de los EIRIF, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Un año más, el dispositivo del Gobierno de Canarias contará con 23 drones, seis pertenecientes al Grupo de Emergencias y Salvamento y 17 a los EIRIF, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la prevención. Estos dispositivos cuentan con cámara térmica, utilizadas principalmente en incendios forestales para la localización de puntos calientes durante la noche y en apoyo al personal de tierra para facilitar la localización y remate de dichos puntos.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, destacó que “la preparación frente a los incendios forestales no empieza cuando se declara un fuego, sino mucho antes, con planificación, coordinación y prevención durante todo el año. Ese es el trabajo que venimos reforzando en Canarias. Nuestra prioridad es proteger a las personas, el territorio y los espacios naturales de las islas. Para ello, es fundamental mantener una respuesta coordinada entre todas las administraciones y seguir mejorando nuestra capacidad de anticipación”. En este sentido, Miranda subrayó que “los incendios forestales son una amenaza cada vez más compleja debido al contexto climático actual”. Por ello, además de contar con medios y personal especializado, es necesario avanzar en prevención, tecnología y concienciación ciudadana. “La experiencia de los últimos años nos ha demostrado que la rapidez en la detección y en la intervención es determinante. Cada minuto cuenta y por eso seguimos apostando por mejorar la coordinación y los sistemas de vigilancia”, remarcó.

El año pasado solo se activó el INFOCA de forma preventiva. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre se contabilizaron 41 conatos de incendio, 39 de ellos con una afectación menor a una hectárea. El 88% se dieron en superficies de vegetación herbácea, el 10% en zona no arbolada y un 2% en zona arbolada. La coordinación y la rápida actuación de todas las administraciones involucradas evitaron que estos incidentes fueran a mayores.