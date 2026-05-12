La valoración cardiológica deportiva permite detectar de forma precoz posibles patologías y adaptar la actividad física a cada menor

el Hospital Quirónsalud Tenerife ha creado una Unidad de Reconocimiento Cardiológico Deportivo Infantil, un servicio especializado destinado a valorar la salud cardiovascular de niños y adolescentes que practican actividad física de manera habitual, con el fin de favorecer una práctica deportiva segura y adaptada a las necesidades de cada menor.

Esta nueva unidad está dirigida a jóvenes de entre 6 y 18 años, especialmente a quienes comienzan en el deporte organizado, forman parte de clubes o federaciones, han aumentado la intensidad de sus entrenamientos o cuentan con antecedentes familiares de cardiopatías o muerte súbita.

En este sentido, la doctora Katarzyna Polak, cardióloga pediátrica y responsable de la Unidad de Reconocimiento Cardiológico Deportivo Infantil, señala que “la mayoría de los niños están sanos y pueden hacer deporte sin problema, pero existen algunas enfermedades cardíacas, muchas veces congénitas o hereditarias, que pueden no dar síntomas y manifestarse con el ejercicio”. Por este motivo, añade, “el objetivo del chequeo cardiológico infantil no es alarmar, sino detectar de forma precoz aquellos casos en los que puede haber riesgo y asegurar que el niño puede practicar deporte con seguridad”.

El crecimiento de la práctica deportiva en edades tempranas, sobre todo en modalidades competitivas como fútbol, baloncesto, natación, atletismo o gimnasia, hace cada vez más recomendable una valoración cardiológica específica en menores deportistas.

Una evaluación adaptada a cada pequeño deportista

La valoración cardiológica deportiva que ofrece el Hospital Quirónsalud Tenerife parte de un estudio individualizado que incluye una historia clínica detallada, revisión de antecedentes personales y familiares, exploración física y la realización de un electrocardiograma.

Tal y como explica la doctora Polak, “el estudio empieza siempre por lo más importante: una buena historia clínica y una exploración física completa. A partir de ahí, se decide si es necesario ampliar con otras pruebas”.

Según las características de cada caso y el tipo de deporte practicado, la evaluación puede completarse con una ecocardiografía, que permite estudiar la estructura y el funcionamiento del corazón, o con una prueba de esfuerzo, especialmente indicada cuando existen síntomas durante la actividad física.

La necesidad y el alcance de estas pruebas dependen de distintos factores, como la intensidad del deporte, el tipo de ejercicio —dinámico o estático— y la carga de entrenamiento. A mayor exigencia cardiovascular, mayor puede ser también la necesidad de control.

Detección precoz y prevención

Uno de los principales objetivos de esta unidad es prevenir posibles eventos cardiovasculares durante la práctica deportiva, así como detectar patologías cardíacas que no hayan sido diagnosticadas previamente. Además, este tipo de valoración permite adaptar la actividad física a las características de cada paciente y ofrecer mayor tranquilidad a las familias y a los entrenadores.

En cuanto a la periodicidad, se recomienda realizar una primera evaluación antes de iniciar la práctica deportiva competitiva y efectuar revisiones cada uno o dos años en deportistas activos. También se aconseja una nueva valoración cuando se produzcan cambios relevantes en la intensidad o en el nivel de exigencia del entrenamiento.

La especialista insiste, además, en la importancia de prestar atención a posibles señales de alerta cardiovascular. “Hay síntomas que no deben pasarse por alto, como mareos o desmayos durante el ejercicio, dolor en el pecho, sensación de latidos irregulares, fatiga excesiva o dificultad para respirar que no se corresponde con el esfuerzo realizado”, advierte. “También es fundamental tener en cuenta los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o muerte súbita”.

Desde el Hospital Quirónsalud Tenerife recuerdan que el deporte desempeña un papel fundamental en el desarrollo físico, emocional y social de niños y adolescentes. Por ello, una valoración cardiológica adecuada no solo ayuda a prevenir riesgos, sino que también permite promover una práctica deportiva segura, individualizada y acorde al nivel de exigencia de cada menor.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.