Máxima expectación en Granadilla ante la llegada del MV Hondius

El buque será recibido en un área aislada del puerto, donde se activará un perímetro de seguridad para evitar cualquier contacto no autorizado. El operativo incluye además la movilización de recursos logísticos extraordinarios: refuerzo de personal sanitario, coordinación con Protección Civil, presencia de fuerzas de seguridad y un control exhaustivo de accesos al puerto de Granadilla. Asimismo, se ha previsto un dispositivo de comunicación para informar de forma continua a la población y evitar situaciones de alarma social.

Previsiblemente el MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 de la mañana y previsiblemente los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este sábado evitar la desinformación y ha asegurado que el riesgo de contagio para la población es bajo. Además ya están programados los vuelos de repatriación de los pasajeros con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. El Gobierno canario insiste en que las condiciones del mar empeorarán a partir del lunes por lo que la única oportunidad para realizar esta operación de desembarco es en torno a las 12 de la mañana del próximo domingo y hasta que cambien las condiciones a partir del lunes

Sin embargo, más allá del despliegue técnico, la llegada del crucero ha reavivado la tensión política entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. Desde el archipiélago se ha cuestionado la decisión de permitir el atraque en Granadilla, argumentando que las islas no deben asumir en solitario la gestión de crisis sanitarias de carácter internacional. Por su parte, el Gobierno central defiende que la elección de Granadilla responde a criterios técnicos y de seguridad, subrayando la preparación del sistema sanitario canario y la experiencia acumulada en la gestión de situaciones complejas. Desde Madrid se insiste en que la coordinación con Canarias ha sido constante y que el dispositivo cuenta con respaldo estatal en medios y recursos. Este nuevo episodio se suma a una larga lista de fricciones entre ambas administraciones, donde cuestiones como la gestión migratoria o la financiación de servicios públicos ya habían evidenciado un reparto desigual de responsabilidades. En este contexto, la crisis del crucero con hantavirus se convierte también en un símbolo de las tensiones estructurales que arrastra el modelo territorial.

Mientras, en las últimas horas, han llegado buenas noticias en el ámbito sanitario ya que la PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus. Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas como indica el protocolo.