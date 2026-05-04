Este martes, jornada clave para determinar el futuro del crucero con hantavirus

Durante la jornada de este lunes la Autoridad Portuaria de las dos provincias canarias desconocían si la embarcación terminaría atracando en un puerto canario mientras que desde la Consejería de Sanidad se insistía en que el protocolo y todo el análisis de la situación en Canarias estaba siendo gestionado por la Delegación del Gobierno.

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha mantenido contacto con distintos organismos, en el marco de coordinación activado por lapara aplicar las medidas sanitarias "basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos". El crucero de lujo '' partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, siendo su destino final Canarias, según ha informado la OMS, que indica que de las seis personas afectadas, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa de que el crucero tiene alrededor de 150 personas y unos 10 de ellos son de nacionalidad española. Ha sido en Sudáfrica, donde la embarcación hizo una escala, donde se realizaron análisis y uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus, siendo tres los fallecidos por dicho virus hasta el momento

Ante esta situación, se informa desde la Delegación del Gobierno en Canarias, que Sanidad Exterior mantiene reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, todo ello con el fin de realizar un "seguimiento y abordar la actuación en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias".

El profesor titular de Veterinaria de la Universidad Europea, Fernando Esperón, ha asegurado que el riesgo del hantavirus para la población y que derive en una nueva epidemia es "nulo"