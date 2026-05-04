El Colegio de Enfermería pide la incorporación de 300 matronas más en la provincia de Las Palmas.

Coincidiendo con el 5 de mayo, Día Internacional de la Matrona, el Colegio de Enfermería de Las Palmas se une al llamamiento mundial para reclamar más matronas –enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología– en los sistemas de salud. Y además fija una cifra como meta: para acercarse a la tasa media europea de matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil, el Servicio Canario de la Salud necesitaría disponer de 300 matronas más en la provincia de Las Palmas.

En la actualidad, Canarias presenta la tasa de matronas más baja de Europa, lo que hace que el Día Internacional de la Matrona no pueda ser solo una celebración de la vocación, el conocimiento y el compromiso de las matronas con la salud de las mujeres, las familias y la comunidad, sino también una jornada para alzar la voz. La Confederación Internacional de Matronas (ICM), organización mundial que representa a más de 135 asociaciones en 115 países, afirma que hay un déficit global de un millón de matronas. Eso significa que millones de personas en todo el mundo carecen de la atención segura y respetuosa que necesitan y merecen.

De ese millón más de matronas que se necesitan en todo el planeta, 300 corresponden a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Incorporarlas supondría apostar por una atención especializada más integral y personalizada en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente. También significaría responder con más garantías a las nuevas realidades, ante los partos de mayor complejidad, y permitiría el seguimiento domiciliario de embarazos y puerperios de forma segura y respetuosa.

Con más matronas, el sistema sanitario de Canarias contaría con más agentes de salud de referencia en la peri/menopausia, ante la demanda creciente de cuidados en el climaterio. Ayudaría a la atención al duelo perinatal, a proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos, a la atención en materia de anticoncepción, a los tratamientos de fertilidad, a los cuidados ante interrupciones del embarazo y a mejorar los programas de cribado poblacional de cáncer de cérvix.

Se trataría no solo de contar con más matronas sino también de impulsar su papel como referentes en la gestión de las políticas sanitarias y en la toma de decisiones dentro de los equipos multidisciplinares. Cuando las matronas están disponibles, cuentan con apoyo y pueden trabajar en todo su ámbito de competencias, los sistemas de salud son más sólidos y las mujeres reciben una mejor atención. Para el Colegio de Enfermería de Las Palmas, invertir en matronas es invertir en salud, en derechos y en vida. Por eso, más allá de las palabras y de las buenas intenciones, es el momento de actuar y avanzar con hechos concretos