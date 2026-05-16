Canarias lidera un proyecto científico internacional para observar el eclipse solar total de 2027.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), respalda el desarrollo del proyecto internacional “Eclipses Totales en España y el Experimento NATE (North African Telescopic Eclipse)”, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), una iniciativa que permitirá consolidar el posicionamiento de las islas como uno de los grandes referentes mundiales en astronomía y astrofísica.

La actuación contempla el despliegue de una red de telescopios sincronizados para la observación y el análisis del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, un fenómeno astronómico excepcional cuya trayectoria atravesará el sur de España y el norte de África y ofrecerá condiciones óptimas para la investigación científica. El programa incluye además una fase preparatoria vinculada al eclipse total del 12 de agosto de 2026 en la Península Ibérica. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que esta iniciativa “pone en valor la capacidad científica y tecnológica que tiene Canarias en el ámbito de la astronomía y la astrofísica, así como el trabajo que desarrolla el Instituto de Astrofísica de Canarias desde hace décadas”.

El eclipse total de 2027 presenta características excepcionales que lo convierten en uno de los más relevantes del siglo XXI. Tendrá una magnitud de 1,079 y una fase de totalidad superior a los seis minutos, circunstancia que permitirá realizar observaciones avanzadas de la corona solar y de sus estructuras magnéticas. La iniciativa incorpora el experimento NATE (North African Telescopic Eclipse), cuyo objetivo es captar imágenes de alta resolución de la corona solar interna mediante una red de telescopios operados por personal científico, estudiantes universitarios y profesorado de Canarias y Marruecos. El dispositivo contempla la instalación de alrededor de diez estaciones telescópicas a lo largo de la franja de totalidad del eclipse y se desarrollará en colaboración con la Universidad Politécnica Mohammed VI.

Entre las metas del programa figuran también la formación especializada de alumnado universitario de Canarias y Marruecos en instrumentación astronómica y análisis de datos científicos, así como el desarrollo de actividades divulgativas y retransmisiones públicas del eclipse que podrán seguirse desde las islas.

Durante 2026 se desarrollará la fase preparatoria y de validación técnica, con la adquisición de equipamiento, la formación de los equipos participantes y la realización de pruebas durante el eclipse total que será visible en la Península Ibérica. Además, el programa contará con la colaboración de astrónomos del Observatorio Nacional de Estados Unidos, que participaron en anteriores experiencias internacionales de observación de eclipses. La fase principal tendrá lugar en 2027, cuando se realizará la observación coordinada de la corona solar mediante una red distribuida de telescopios que permitirá reconstruir la evolución temporal del fenómeno con una profundidad sin precedentes. Posteriormente, se llevarán a cabo trabajos de análisis, publicaciones científicas y actividades divulgativas dirigidas a centros educativos y ciudadanía.