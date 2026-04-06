El proyecto del tren de Gran Canaria, que unirá Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, da un paso importante

El proyecto de contar con un tren tanto en las islas de Gran Canaria como Tenerife se ha convertido en un anhelo de los Cabildos Insulares. En Gran Canaria, al menos sobre el plano, el tren discurriría por Las Palmas de Gran Canaria, Telde, aeropuerto y enlazaría con zonas turísticas como Maspalomas o Playa del Inglés.

En teoría, el viaje tendría una duración de menos de 40 minutos con una velocidad máxima de 160 km/h. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado este lunes que se han culminado los proyectos técnicos y se ha avanzado en los acuerdos necesarios con el Estado.

El trámite para la obtención de la DIA se inició en 2010 con la solicitud del alcance del estudio de impacto ambiental. Además el pasado mes de septiembre las distintas administraciones firmaron un protocolo en el que se repartían las competencias para los proyectos técnicos, la coordinación, y la viabilidad. Todo dependería también del visto bueno de la Unión Europea.

Varios estudios apuntan a que el conjunto de las redes ferroviarias de Gran Canaria y Tenerife podría superar los 4.000 millones de euros. Hay que recordar que el Cabildo de Gran Canaria presupuestó 16 millones para expropiaciones iniciales. La consejera de Política Territorial de Gran Canaria, Inés Miranda, ha explicado que el nuevo acuerdo incorpora medidas orientadas a “reducir la intervención sobre el territorio y garantizar la protección del paisaje.