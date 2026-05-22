El terremoto de Gran Canaria, el mayor en cinco años y el Teide también vuelve a temblar

El terremoto de magnitud 4.8 grados que ha tenido lugar a unos 60 kilómetros al norte de Gran Canaria y que se sintió en tres islas, ha sido el de mayor registrado en el archipiélago durante los últimos cinco años. Así lo ha informado el Instituto Geográfico Nacional en un comunicado en el que señala que se trata de una actividad sísmica esperable en Canarias. El organismo estatal ha recordado que ya hubo un sismo similar en la provincia de Las Palmas en 2022 y otros terremotos superiores en los años 2011 y 2021. Al respecto, su origen puede estar relacionado con el movimiento de las placas tectónicas y el magmatismo general de las islas Canarias.

El IGN ha incidido en que no es descartable que puedan ocurrir más réplicas de menor magnitud que el terremoto principal de 4.8 y hasta las 16.00 horas de este viernes se han producido tres réplicas de 2.4, 2.5 y 3.3. El Instituto Geográfico Nacional ha apuntado que se descarta que el terremoto tenga relación con la actividad sismo-volcánica que se está produciendo en la isla de Tenerife. Por cierto que el Instituto Geográfico Nacional ha vuelto a detectar actividad sísmica en la isla de Tenerife con una serie de 63 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide de los que se han podido localizar 67. Entre el jueves y este viernes se han detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide. Los eventos están localizados a una profundidad comprendida entre 7 y 25 kilómetros y la magnitud máxima es de 1,4 en la Escala de Richter.

El INVOLCAN tranquiliza.

Mientras, el Instituto Volcanológico de Canarias ha recordado que diariamente se producen pequeños terremotos de origen tectónico en el archipiélago, además de los de origen volcánico. Además explican que estos eventos se producen a lo largo de fallas sísmicamente activas que atraviesan el archipiélago y que ocasionalmente pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser percibidos por la población. Al respecto, ha apuntado que la más conocida es la falla situada entre Tenerife y Gran Canaria, responsable del terremoto de magnitud 5,2 registrado en 1989 y sentido en ambas islas.