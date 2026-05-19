Gran Canaria avanza en la visita del Papa y prepara su fanzone

Se van conociendo nuevos detalles del viaje del Papa León XIV a Canarias. Su primera parada será el día 11 de junio en Gran Canaria y la Diócesis de Canarias ha apostado por poner en valor la canariedad a través la riqueza cultural y musical de las islas en la Fan Zone que se abrirá el próximo 11 de junio en el anexo del Estadio de Gran Canaria con motivo de la celebración de la Santa Misa que presidirá el Santo Padre.

Entre los artistas que actuarán están Los Gofiones; el verseador Yeray Rodríguez; la cantante Cristina Ramos; Hakuna Group Music; La Clandestina y Domingo Rodríguez 'El Colorao'. Por su parte, Pedro Manuel Afonso, que actuará durante la mañana en el acto que tendrá lugar en el muelle de Arguineguín.

La misa, en la que participarán más de 200 sacerdotes, casi 50 obispos de España y el séquito del Papa, estará animada por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro, y al finalizar la eucaristía el grupo Hakuna actuará mientras se despeja el recinto.

Monseños. José Mazuelos explicó que “la Fan Zone nace precisamente con ese espíritu integrador, para ofrecer una muestra de la riqueza cultural y musical de Canarias, poniendo en valor nuestra canariedad a través de artistas y expresiones que forman parte de nuestra tierra”. Asimismo, subrayó que “la música será un elemento de encuentro y preparación, creando un ambiente de acogida, alegría y fraternidad para todos los participantes que acudirán a la celebración de la Eucaristía en el Estadio de Gran Canaria”. Pedro Afonso expresó su “agradecimiento total por la invitación” y destacó que “poder estar haciendo lo que más me gusta en un sitio tan emblemático como es el muelle de Arguineguín supone una gran responsabilidad por lo que representa”.