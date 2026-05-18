El seguimiento médico y el apoyo psicológico evitan el efecto rebote en los tratamientos farmacológicos para adelgazar

Con motivo del Día Europeo Contra la Obesidad, que se celebra este 15 de mayo, los especialistas recuerdan que los nuevos tratamientos farmacológicos para la pérdida de peso han supuesto un avance relevante en el abordaje de la obesidad. No obstante, advierten de que su eficacia está directamente vinculada a un seguimiento médico continuado, a la incorporación de hábitos saludables y al apoyo psicológico especializado.

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial relacionada con patologías como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular o el hígado graso. En España, las previsiones apuntan a que en menos de cinco años entre el 55% y el 80% de la población podría padecer sobrepeso u obesidad, una realidad que genera una especial preocupación entre los profesionales sanitarios.

Ante este contexto, la doctora Estefanía Escalona, coordinadora de la Unidad de Control Metabólico del Hospital Quirónsalud Tenerife, subraya que “los tratamientos farmacológicos para la obesidad pueden ser una herramienta muy útil, pero únicamente funcionan de forma eficaz cuando se integran dentro de un abordaje multidisciplinar y supervisado médicamente”.

La especialista explica que los medicamentos orientados a la pérdida de peso están indicados principalmente en pacientes con obesidad o con sobrepeso asociado a enfermedades metabólicas, siempre después de una valoración individualizada. “No se trata únicamente de perder kilos, sino de mejorar la salud global del paciente y reducir el riesgo de enfermedades asociadas”, señala.

El acompañamiento psicológico, clave en el tratamiento de la obesidad

Uno de los aspectos sobre los que más insisten los especialistas es el riesgo de utilizar estos tratamientos sin control médico o sin abordar el componente emocional vinculado a la alimentación. En este sentido, la doctora Escalona recuerda que muchos pacientes arrastran ansiedad, frustración o una relación poco saludable con la comida tras años de dietas fallidas.

“Para que el tratamiento tenga éxito es fundamental acompañar al paciente también desde el punto de vista psicológico. La obesidad no es solo una cuestión física; intervienen factores emocionales, sociales y conductuales que deben abordarse para conseguir resultados duraderos”, explica.

El apoyo psicológico en el tratamiento de la obesidad contribuye a mejorar la adherencia, trabajar la autoestima y ayudar al paciente a construir hábitos sostenibles a largo plazo, evitando que el proceso dependa exclusivamente del medicamento.

Riesgo de recuperar peso sin seguimiento especializado

Los especialistas recuerdan, además, que la retirada de estos tratamientos sin una estrategia médica adecuada puede favorecer la recuperación del peso perdido. Diferentes estudios reflejan que una parte importante de los pacientes vuelve a ganar peso cuando abandona la medicación si no ha consolidado cambios reales en su estilo de vida.

“El seguimiento médico en tratamientos para adelgazar es imprescindible para adaptar el tratamiento, controlar posibles efectos secundarios y acompañar al paciente durante todo el proceso. El verdadero éxito no está en adelgazar rápido, sino en mantener los resultados y mejorar la calidad de vida”, afirma la doctora Escalona.

Por este motivo, desde el Hospital Quirónsalud Tenerife defienden un abordaje integral de la obesidad basado en la combinación de tratamiento médico, educación nutricional, ejercicio físico adaptado y apoyo emocional individualizado.

“La obesidad es una enfermedad crónica y compleja que requiere tiempo, acompañamiento y un tratamiento personalizado. Los medicamentos para perder peso son una ayuda, pero nunca deben entenderse como una solución aislada”, concluye la especialista.

Más información en este vídeo: https://youtu.be/t2V9yuP9h-4

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y La Orotava. Además, cuenta con nueve centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla: Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y Tejina.