GASTRONOMIA

Vuelve Menorca en el Plato para relanzar la cocina tradicional

Del 22 al 31 de mayo en una decena de restaurantes de la isla

Iván Martín

Menorca |

Los platos típicos de Menorca entran a escena en la décimo tercera edición de Menorca en el Plato, iniciativa que promueve la asociación de Cafeterías, Bares y Restaurantes de PIME Menorca.

A pesar de no haber representación de Ciutadella, el presidente de la entidad, Toni Sansaloni, ha remarcado la calidad de los restaurantes que apuestan por esta iniciativa.

Además de degustar la elaboración de la cocina tradicional, el producto local es la base de una propuesta que contribuye a desestacionalizar la temporada.

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