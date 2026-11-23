El sistema de recogida de residuos puerta a puerta llegará este lunes, 23 de noviembre, a los barrios de Ses Vinyes y la avenida de Menorca, las dos últimas zonas de Maó que todavía mantenían el modelo convencional de contenedores en la calle. La puesta en marcha de esta novena fase permitirá completar la extensión del servicio en el municipio.

La implantación viene precedida de una campaña informativa dirigida a los residentes de ambas zonas. Durante el mes de noviembre se han organizado reuniones con las asociaciones vecinales para explicar el funcionamiento del sistema, resolver dudas y facilitar los trámites de incorporación. Además, se han habilitado dos casetas informativas, situadas en la calle Sant Esteve, en Ses Vinyes, y en la avenida Josep Anselm Clavé, cerca del Estadi Maonès, que permanecerán abiertas hasta el próximo 4 de diciembre.

Para darse de alta, los propietarios de las viviendas deben presentar el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado. Una vez realizado el trámite, reciben el material necesario para participar en el servicio: un cubo multifracción, un recipiente aireado para la materia orgánica, bolsas compostables, un imán con el calendario de recogida y un folleto explicativo.

El nuevo sistema establece que los residuos separados se depositen delante de la puerta de cada vivienda o en los colgadores habilitados cuando no sea posible realizar la recogida directamente en el portal. Los cubos deberán sacarse a la calle entre las 20.30 y las 22.30 horas, siguiendo el calendario correspondiente a cada zona.

Panel Informativo | OCR

Desde el Consorcio de Residuos, Energía y Agua de Menorca destacan que el puerta a puerta permite alcanzar niveles de separación de residuos superiores a los de la recogida convencional. Su presidente, Simón Gornés, ha señalado que esta nueva fase supone otro avance en la implantación de un modelo que busca mejorar el reciclaje y reducir la fracción de residuos que acaba sin separarse.

Con la incorporación de Ses Vinyes y la avenida de Menorca, Maó completa la novena y última fase de un despliegue progresivo que comenzó en noviembre de 2023 y que ha ido extendiendo el sistema puerta a puerta por diferentes barrios y núcleos del municipio.