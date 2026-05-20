El "Porta a Porta" llega a los barrios de Fort de l'Eau y Molí Des Pla

El Ayuntamiento de Maó continúa ampliando el sistema de recogida puerta a puerta con la puesta en marcha de la octava fase en las zonas de Es Molí d'es Pla y Fort de l’Eau. El concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Tete García, ha defendido el modelo asegurando que, pese a las dudas iniciales de algunos vecinos, la experiencia en las anteriores fases demuestra que “las incidencias se van reduciendo y el sistema acaba funcionando”.

Durante la entrevista a "Más de Uno Menorca", García reconoció que los cambios generan “nerviosismo preventivo”, aunque insistió en que la mayoría de ciudadanos se está adaptando correctamente al nuevo método de reciclaje. El consistorio prevé completar la implantación total antes de finalizar el año.

Como novedad, el Ayuntamiento ha habilitado dos áreas de aportación extraordinaria para aquellos vecinos que necesiten depositar residuos fuera de los horarios establecidos. Los puntos están situados junto a la Escola Verge del Carme y en la zona de Ses Perses.

Estas áreas permitirán dejar residuos en situaciones puntuales, como viajes, celebraciones familiares o acumulación de vidrio y materia orgánica fuera del calendario habitual. Aunque los recintos cuentan con cámaras de vigilancia, el concejal subrayó que su objetivo es evitar comportamientos incívicos y no controlar a quienes hacen un uso correcto del servicio.

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