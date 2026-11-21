El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha llamado este sábado a movilizar el voto progresista en Menorca de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre para reforzar los salarios, garantizar las pensiones y defender el estado del bienestar. Cuerpo ha participado en el acto central de campaña del PSOE en la isla, celebrado en el Orfeó Maonès ante unas 300 personas, junto a la presidenta del Congreso y candidata socialista al Congreso por Baleares, Francina Armengol.

Durante su intervención, el vicepresidente ha insistido en la importancia de acudir a las urnas para consolidar las políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo. «Es importante ser conscientes de la importancia de ir a votar para reforzar los salarios, el estado del bienestar y dar mayor certeza a los pensionistas», ha señalado.

Cuerpo ha defendido la evolución de la economía española y las medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas las relacionadas con los salarios y el mercado del alquiler. En materia de vivienda, ha destacado las medidas destinadas a proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios, con mecanismos de contención de los alquileres y deducciones fiscales.

El vicepresidente también ha abordado otros desafíos económicos y sociales, como el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y en las generaciones más jóvenes, así como las consecuencias de los conflictos internacionales sobre la inflación y los costes energéticos. En este sentido, ha defendido la necesidad de apostar por la paz y ha advertido de que la economía española no puede permanecer al margen de la situación internacional.

Otro de los asuntos tratados ha sido la inmigración regular, que Cuerpo ha reivindicado como un elemento importante para el desarrollo económico y el mantenimiento de los servicios públicos. «Nos hace más ricos y nos ayuda a sostener los servicios públicos», ha afirmado, al tiempo que ha destacado su contribución a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El ministro también ha recordado su vinculación personal con Menorca, donde consiguió su primer empleo en la antigua fábrica de El Caserío, en Maó.

Armengol sitúa en el 75 % la participación necesaria para lograr una mayoría progresista

Francina Armengol ha centrado su intervención en la necesidad de movilizar al electorado progresista para evitar un cambio de Gobierno. La candidata socialista ha asegurado que alcanzar una participación del 75 % permitiría sumar los 176 diputados necesarios para formar una nueva mayoría de izquierdas en España.

Armengol ha rechazado que la situación política actual responda a una polarización social y ha atribuido el clima de confrontación al hecho de que el Partido Popular «no ha aceptado el resultado electoral» de 2023.

La presidenta del Congreso ha contrapuesto lo que ha definido como la «buena política y buena educación» del presidente Pedro Sánchez frente a las formas del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. También ha pedido a los asistentes que contribuyan a «parar los pies a PP y Vox» y ha criticado la decisión de la mayoría del PP en el Senado de impedir el uso del catalán, el gallego y el euskera en los debates de la Cámara.

«El 29 de noviembre nos jugamos un Gobierno que tenga humanidad, que defienda la paz, los derechos y los valores democráticos», ha manifestado Armengol, que ha apelado a la participación para evitar, en sus palabras, «volver a la España de la oscuridad».

Marc Pons y Joana Barceló reivindican los derechos y la paz

El acto también ha contado con las intervenciones de representantes socialistas de Baleares y Menorca. El alcalde de Maó, Héctor Pons, ha destacado la importancia de la cita electoral y ha defendido una campaña centrada en las propuestas y alejada de los insultos. También ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un retroceso en derechos y libertades.

Por su parte, el número dos de la candidatura socialista balear, Marc Pons, ha reivindicado la necesidad de defender la paz y ha expresado su rechazo a las guerras y al genocidio en Gaza. Asimismo, ha pedido el apoyo electoral al PSOE para «dejar un mundo mejor a nuestros hijos, como el que nos dejaron nuestros padres y abuelos».

La candidata unitaria de la izquierda de Menorca al Senado, Joana Barceló, también ha intervenido para defender los derechos sociales conquistados y reclamar una mayor movilización ciudadana. Barceló se ha comprometido a «luchar por los derechos que tanto nos ha costado conquistar» y ha asegurado que no dará apoyo a la ultraderecha.

La vivienda, las pensiones, la sanidad, la educación, la inmigración y la defensa de los derechos y las libertades han sido algunos de los principales asuntos abordados durante el encuentro, que ha servido al PSOE para reforzar su llamamiento a la participación en la recta final de la campaña electoral.