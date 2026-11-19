La Policía Nacional ha detenido en Maó (Menorca) a un hombre de origen colombiano como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda de la localidad, de la que habría sustraído dinero en efectivo, joyas de oro y una caja fuerte. Los investigadores han conseguido recuperar la totalidad de los efectos robados.

Los hechos se remontan al pasado 24 de octubre, cuando la propietaria del inmueble regresó a su domicilio junto a su hija menor de edad tras ausentarse durante unas horas y encontró varias estancias revueltas. Del interior de la vivienda habían desaparecido 500 euros en efectivo, que guardaba en un cajón de una mesita de noche, además de una caja fuerte que contenía 7.500 euros en billetes y distintas joyas de oro valoradas en unos 14.000 euros.

Tras la denuncia, la Brigada Local de Policía Judicial de Maó inició las pesquisas para esclarecer el robo. Los agentes detectaron marcas en la puerta de la vivienda, por donde posiblemente habría accedido el presunto autor, y recabaron información mediante entrevistas con la víctima y vecinos de la zona.

Las distintas actuaciones permitieron centrar las sospechas sobre un hombre. Según las indagaciones policiales, el sospechoso podría haber observado previamente las rutinas y los horarios en los que la vivienda quedaba vacía, coincidiendo con las actividades habituales de la menor.

Una vez identificado, los agentes procedieron a su detención el martes como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Durante la investigación, la Policía Nacional logró recuperar la caja fuerte, las joyas y los distintos objetos sustraídos. Entre los efectos recuperados figuran un reloj de oro, varios colgantes, una cadena de oro con perlas, un brazalete, unos pendientes, dos anillos y el dinero en efectivo.

La investigación ha permitido recuperar así la totalidad de lo sustraído, según ha informado la Policía Nacional.