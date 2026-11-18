Representantes del Partido Popular han exigido hoy la recuperación del convenio estatal de carreteras para Menorca, comprometiéndose a reclamarlo ante el Gobierno central si Alberto Núñez Feijóo alcanza la presidencia del Ejecutivo .

Durante una atención a medios junto a las obras de la carretera general Me-1, los dirigentes populares han denunciado que en 2020, bajo el anterior gobierno de Susana Mora, se perdió dicho convenio al no ser reclamado, lo que dejó 20 millones de euros sin ejecutar

Por el contrario, han destacado que los trabajos actuales en la Me-1 —paralizados durante años y cuya finalización se prevé para principios de 2027— se están llevando a cabo gracias a la financiación con recursos propios aportados por el Consell Insular de Menorca, presidido por Adolfo Vilafranca, y el Govern de les Illes Balears, liderado por Marga Prohens

Asimismo, el presidente del Consell Insular ha subrayado la necesidad de que el Estado compense los costes de insularidad que sufre Menorca, recordando que la isla carece de inversiones estatales en infraestructuras como el transporte ferroviario .