Menorca apuesta por el turismo de experiencias para alargar la temporada y poner en valor la singularidad de la isla

Menorca quiere avanzar hacia un modelo turístico que apueste por la calidad de las experiencias, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta para conseguir alargar la temporada turística. Esta es una de las principales conclusiones del II Seminario Menorca Activa Plus Natura, celebrado el pasado viernes 13 de noviembre en el Llatzeret de Maó, que reunió a más de 40 profesionales del sector.

El encuentro, organizado por la Associació Menorca Activa con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, sirvió para analizar las oportunidades que ofrecen el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la isla para desarrollar nuevas propuestas turísticas y generar actividad económica más allá de los meses de verano.

La presidenta de Menorca Activa, Catalina Florit, defendió la necesidad de apostar por un turismo de mayor calidad y vinculado a la identidad del territorio. «Nuestro objetivo no es hacer más turismo, sino hacerlo mejor», señaló, reivindicando la importancia de preservar el patrimonio natural y cultural de la isla para las futuras generaciones.

Por su parte, la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, reafirmó el compromiso de la entidad con un modelo que permita aprovechar los recursos naturales y fomentar la actividad turística durante más meses del año.

Las experiencias, una oportunidad para diversificar la oferta

Uno de los ponentes principales fue Andrés Spitzer, consejero delegado de Civitatis, quien analizó los cambios en los hábitos de los viajeros y el creciente protagonismo de las experiencias a la hora de elegir un destino.

Spitzer destacó el potencial de Menorca para desarrollar una oferta que vaya más allá del tradicional turismo de sol y playa. También incidió en la necesidad de que las empresas conviertan sus actividades en productos turísticos preparados para su comercialización, con propuestas bien definidas y adaptadas a las nuevas formas de búsqueda y reserva de los visitantes.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre empresas e instituciones resulta fundamental para avanzar en la desestacionalización, un objetivo que también depende de factores como la conectividad aérea, los alojamientos y los servicios disponibles fuera de la temporada alta.

La naturaleza como atractivo turístico y fuente de bienestar

El seminario también abordó los beneficios del contacto con los entornos naturales. El biólogo y divulgador ambiental Alfonso Polvorinos, especialista en ecoturismo y autor del libro *Neuronaturaleza. Cómo la naturaleza mejora tu bienestar*, explicó cómo la naturaleza puede contribuir a mejorar la salud física y emocional.

Su intervención puso sobre la mesa el potencial de los paisajes, el mar, los bosques y la observación de fauna como elementos para crear experiencias turísticas diferenciadas, vinculadas tanto al ocio como al bienestar personal.

La colaboración empresarial y la inteligencia artificial, protagonistas

Otro de los ejes de la jornada fue la cooperación entre empresas. Durante un taller práctico dirigido por Pau Calero, los participantes trabajaron en la creación de productos turísticos a partir de la combinación de diferentes actividades y servicios.

La propuesta defendió que la unión de empresas de turismo activo, alojamientos, restauración y profesionales del territorio permite diseñar experiencias más completas y atractivas. Calero presentó además una metodología de siete pasos para desarrollar experiencias regenerativas que tengan en cuenta tanto las necesidades de los visitantes como su contribución positiva a la comunidad local.

La inteligencia artificial también tuvo su espacio con un taller impartido por el consultor Toni Febrer, que acercó a los profesionales las posibilidades de esta tecnología para mejorar la gestión de sus negocios, la comunicación y el diseño de nuevas experiencias turísticas.