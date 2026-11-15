El Hospital Mateu Orfila reduce un 40 % el tiempo de las operaciones de hernia inguinal por laparoscopia

El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Mateu Orfila ha conseguido reducir un 40 % el tiempo medio de las intervenciones de hernia inguinal por laparoscopia, pasando de 110,6 minutos en 2023 a 62,5 minutos en 2025.

Así lo recoge un estudio presentado en el 36 Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en Madrid, que analiza la evolución de los resultados obtenidos con estas técnicas entre enero de 2023 y mayo de 2026. Durante este periodo, el equipo llevó a cabo 76 intervenciones laparoscópicas correspondientes a 103 hernias inguinales.

El trabajo constata una mejora progresiva de los resultados clínicos y quirúrgicos a medida que los profesionales han adquirido experiencia en las técnicas TEP y TAPP, dos procedimientos mínimamente invasivos para la reparación de la hernia inguinal.

Según las conclusiones del estudio, los resultados alcanzados están alineados con los estándares de calidad de la European Hernia Society y ofrecen ventajas para los pacientes, especialmente en la recuperación funcional y el control de las complicaciones.

En la investigación han participado el jefe del servicio, el doctor Fernando Alcaide, junto con los facultativos Camila Pereyra, Borja Luis Prada López, María Valvanera García Moreno, Hernán Giordano y José María García Pérez.

Además, el doctor Alcaide ha participado como ponente en el mismo congreso con una conferencia sobre la experiencia de los profesionales ante la infección quirúrgica y su impacto en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la organización de los servicios sanitarios.