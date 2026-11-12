La campaña electoral en Menorca comienza a andar con la tradicional pegada de carteles

La tradicional pegada de carteles marca el arranque de dos semanas de campaña electoral que se inicia de manera oficial el 13 de Noviembre.

En Menorca dos candidaturas se disputan el único escaño de Senador por Menorca. En el caso del Congreso la circunscripción es común en toda Baleares, y se eligen 8 diputados.

La pegada de carteles ha comenzado a las 18h y ha sido la coalición Menorca al Senat, formada por los partidos de izquierda encabezados por Joana Barceló.

Le ha seguido a las 18.15 la pegada por el congreso del grupo Ara Més y a las 18.30h la del grupo socialista.

Por otro lado el grupo Popular lo ha hecho a las 19h de manera conjunta del congreso y del senado, esta última cámara con Ramón Síntes como cabeza de lista.