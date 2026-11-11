"Tenía los pagos al día y me han echado a la calle": El dramático desahucio de Mª Carmen en Menorca

A sus espaldas carga con 28 años de vida en Menorca, una mudanza que comenzó siendo un proyecto de futuro y que hoy se ha convertido en una pesadilla de maletas en la calle. Mª Carmen Prado, madrileña de origen, madre soltera y extrabajadora del sector inmobiliario, es la cara visible de una de las realidades más crudas que golpean a la isla: el drama de los desahucios a familias que, sobre el papel, cumplen con sus obligaciones.

El pasado lunes, el número 22 de la calle San Sebastián se convirtió en el epicentro de un aparatoso dispositivo policial con vallas de protección y calles cortadas. ¿El motivo? La ejecución de un desahucio que dejó a Mª Carmen fuera de su hogar. Lo paradójico, y a la vez indignante para ella, es que asegura estar al corriente de pagos.

Con un alquiler que rondaba los 800 euros mensuales —además de los costes de parking y trastero—, Mª Carmen defiende su historial con documentos en la mano. "Pago mi luz, mi agua, tengo internet, no he debido nada", lamenta. El cruce de plazos con el banco el mes en que se fijó el lanzamiento impidió frenar una orden judicial que hoy la ha abocado a una casa de acogida.

La dureza del desalojo no hace sino reabrir heridas recientes y profundas. En marzo de 2024, en ese mismo salón, falleció su madre tras sufrir una aparatosa caída que le rompió la cadera meses antes. Cuidar de ella, de sus hijos y sostener económicamente el hogar con su pensión y la de su hija ha sido una carrera de obstáculos constante.

Tras tocar las puertas del Institut Balear de l'Habitatge, acompañada por el Consell Insular, la respuesta institucional se tradujo en un callejón sin salida: figura en la posición número 13 de las listas de demandantes, pero su perfil no encaja de inmediato en los exiguos recursos de emergencia.

Más allá de quedarse sin techo, el drama actual de Mª Carmen radica en el interior de esas cuatro paredes cerradas. Dentro han quedado atrapados todos sus recuerdos: las fotografías de su infancia, las imágenes de su madre, su ordenador, los electrodomésticos y los ahorros de todo el verano.

Mientras las instituciones debaten planes de vivienda y se cruzan reproches de despachos, Mª Carmen transita el duelo de haber perdido su hogar y el llamamiento urgente de una ciudadana que solo pide una tregua para recuperar los vestigios de su vida.