El PSOE Menorca destaca el aumento de policías y guardias civiles y acusa al PP de utilizar datos desactualizados

El PSOE Menorca ha defendido el incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la isla y ha acusado al Partido Popular de ofrecer una imagen de falta de seguridad basada en datos desactualizados.

Según los datos difundidos por los socialistas, la Policía Nacional ha experimentado un refuerzo progresivo de sus plantillas durante los últimos años. En 2023 se incorporaron 35 agentes en prácticas, 21 destinados a Maó y 14 a Ciutadella. En 2024 llegaron otros 24, repartidos entre ambas comisarías.

La evolución continuó en 2025, cuando se registraron 54 incorporaciones frente a 47 salidas. Además, durante el verano se incorporaron 25 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) procedentes de Madrid para reforzar el dispositivo de seguridad.

El mayor incremento se ha producido en 2026. Durante este año han llegado 77 agentes frente a las 38 bajas registradas, lo que representa un saldo positivo de 39 efectivos. A esta cifra se suman otros 24 agentes en prácticas destinados a las comisarías de Maó y Ciutadella.

La Guardia Civil también aumenta su plantilla

El PSOE también ha puesto el foco en la evolución de la Guardia Civil, cuya plantilla en Menorca ha aumentado un 34,4% durante este año. Se trata, según la formación, del mayor crecimiento porcentual registrado en el conjunto de las Illes Balears, en el marco de la incorporación de 350 nuevos agentes al archipiélago.

Esta situación fue respaldada el pasado 12 de octubre por el capitán de la Guardia Civil en Menorca, Fernando García Casais, quien aseguró, durante los actos de celebración de la patrona del cuerpo, que la plantilla se encontraba prácticamente al completo, con cerca de 170 agentes en activo.

Desde el PSOE Menorca consideran que estas cifras contradicen las críticas del PP sobre la falta de efectivos y reclaman a los populares «rigor y responsabilidad» a la hora de abordar la seguridad ciudadana.

Los socialistas defienden que el refuerzo de las plantillas demuestra una apuesta por fortalecer los servicios públicos y cuestionan el discurso de los populares, al que contraponen las políticas de recortes que, según sostienen, se aplicaron durante anteriores etapas de gobierno del Partido Popular.