Salud licita por 28,8 millones de euros las obras de reforma del Hospital Verge del Toro de Maó

El Servicio de Salud ha sacado a licitación las obras de reforma interior y ordenación de la parcela del antiguo Hospital Verge del Toro de Maó, con un presupuesto estimado de 28,8 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

El proyecto contempla transformar el histórico edificio en un centro especializado en atención intermedia y cronicidad, que dispondrá de 52 camas para atender a pacientes con enfermedades crónicas complejas. Además, el nuevo equipamiento incorporará un hospital de día con servicios de evaluación y rehabilitación.

La infraestructura contará con diferentes espacios destinados a hospitalización, atención ambulatoria, apoyo clínico, atención social, gestión de pacientes y servicios logísticos, con el objetivo de ofrecer una asistencia integral y adaptada a las necesidades de los usuarios.

La reanudación del proyecto llega después de que las obras, iniciadas en 2020, quedaran suspendidas en 2024 a petición de la empresa constructora. Para poder continuar con la actuación, ha sido necesario actualizar el proyecto y comprobar que cumple los requisitos técnicos y normativos vigentes. Una vez completado este proceso, el Servicio de Salud ha publicado una nueva licitación.

La recuperación del Hospital Verge del Toro se enmarca en la estrategia sanitaria para reforzar la atención a la cronicidad y dar respuesta a las necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento de la población y del aumento de las enfermedades crónicas.

Según las previsiones demográficas recogidas en el proyecto, en 2035 el 21 % de la población de las Illes Balears tendrá más de 65 años. En este contexto, el nuevo centro permitirá ampliar los recursos asistenciales del Área de Salud de Menorca, especialmente en la atención a pacientes con necesidades complejas y en los cuidados paliativos.