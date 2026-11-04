Paula Barca Gomila, nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Menorca

La Cámara de Comercio de Menorca ha elegido a Paula Barca Gomila como nueva presidenta de la institución durante la sesión constitutiva de su Pleno, celebrada este miércoles. La elección marca el inicio de una nueva etapa al frente de la corporación empresarial para los próximos cuatro años.

Barca Gomila, representante de Corporación Menorquina de Cable S.A., encabezará la institución junto a un Comité Ejecutivo integrado por Jesús F. Flórez Fernández, como vicepresidente primero; José Luis Sastre Gardés, como vicepresidente segundo; Rubén Adrián Pastor, como tesorero; y Jesús C. Vidal Coll, Paola Ferroni y José Bosch Camps, como vocales.

Con esta sesión, la Cámara de Comercio de Menorca da por concluido el proceso electoral para la renovación de sus órganos de gobierno. Las diez candidaturas presentadas fueron proclamadas electas el pasado 23 de octubre por la Junta Electoral, sin necesidad de celebrar votaciones, al coincidir el número de candidaturas con el de vocales que debían elegirse y cumplir todas ellas los requisitos establecidos.

Un Pleno con quince vocales

El nuevo Pleno está compuesto por quince vocales: diez elegidos en el proceso electoral, dos representantes designados por las organizaciones empresariales PIME y CAEB, y tres representantes de las empresas con mayor aportación económica a la Cámara.

Entre las empresas representadas figuran compañías de los sectores de la industria, la reparación, la construcción, el comercio, la hostelería, el transporte y otros servicios. También forman parte del Pleno representantes de Hipermanacor S.A., Apalliser S.L. y Red Turística Menorquina S.L., como empresas de mayor aportación económica a la institución.

Por su parte, PIME estará representada por Juan Carlos Fernández de Salort y CAEB por José Bosch Camps.

La constitución del nuevo Pleno y la elección de la Presidencia y del Comité Ejecutivo completan así la renovación de los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio de Menorca para el próximo mandato.