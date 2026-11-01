Menorca estrena la tercera frecuencia diaria de la OSP con Madrid para reforzar la conectividad durante el invierno

La conexión aérea entre Menorca y Madrid estrena este domingo, 1 de noviembre, una importante mejora con la entrada en servicio de la tercera frecuencia diaria incluida en la Obligación de Servicio Público (OSP). La medida permitirá aumentar de dos a tres los vuelos diarios en cada sentido durante toda la temporada de invierno, que se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027.

La ampliación responde a la necesidad de reforzar una conexión fundamental para los menorquines, especialmente durante los meses de menor actividad turística, cuando la movilidad aérea adquiere una importancia especial para los desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, educativos y administrativos.

El nuevo contrato de explotación, adjudicado al Grupo Iberia y operado a través de Air Nostrum e Iberia Express, contempla un incremento del 27 % en el número de plazas disponibles respecto al anterior servicio de OSP. La mejora permitirá disponer de una oferta más amplia y de mayores posibilidades para organizar viajes de ida y vuelta entre la isla y la capital.

Tres vuelos diarios en cada sentido

La nueva programación contempla tres conexiones diarias entre el aeropuerto de Menorca y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El servicio mantiene una salida desde Menorca a primera hora de la mañana y una conexión de regreso desde Madrid a última hora de la tarde, dos aspectos especialmente importantes para los residentes que necesitan desplazarse a la capital y regresar a la isla en la misma jornada.

Los horarios de la tercera frecuencia variarán en función del día de la semana. Según la programación publicada, desde Menorca habrá salidas a las 7.00 y las 13.45 horas, mientras que el tercer vuelo se ajustará a diferentes franjas horarias según la jornada.

En sentido Madrid-Menorca, las conexiones principales tendrán salidas a las 11.35 y las 20.15 horas, con una tercera operación que también variará según el día.

Una mejora para los residentes durante la temporada baja

La tercera frecuencia es fruto de la modificación de las condiciones de la OSP aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en enero de 2026. La decisión se justificó por el incremento continuado de la demanda y los elevados niveles de ocupación registrados en la ruta incluso durante los meses de invierno.

La nueva regulación establece un mínimo de tres frecuencias diarias durante todo el periodo de aplicación de la OSP, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. También fija una capacidad mínima de 100 asientos por vuelo.