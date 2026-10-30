Detenidos dos hombres en Mahón con cocaína, éxtasis, tusi, metanfetamina, marihuana y LSD

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de origen colombiano en Mahón, en Menorca, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles diversas sustancias estupefacientes durante un control selectivo de vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se aproximaron a un turismo y observaron cómo uno de sus ocupantes, sentado en el asiento del copiloto, arrojaba un objeto por la ventanilla. Ante esta circunstancia, los policías dieron el alto al vehículo e identificaron a sus tres ocupantes.

Durante el registro superficial del coche y de las personas, los agentes localizaron alrededor de 25 gramos de cocaína, unos 2,5 gramos de MDMA (éxtasis), casi medio gramo de tusi, algo más de medio gramo de metanfetamina, aproximadamente 0,40 gramos de marihuana y dos dosis de LSD.

Además de las sustancias estupefacientes, la Policía intervino más de 100 euros en efectivo, distribuidos en varios billetes, una báscula de precisión y diversas bolsas de plástico transparente que, presuntamente, estaban destinadas a la distribución de la droga.

Tras la intervención, los dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Mahón, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

La actuación se enmarca en un dispositivo policial de control selectivo de vehículos desarrollado en Menorca.