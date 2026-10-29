Menorca rendirá homenaje este jueves a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Los municipios de Menorca celebrarán este jueves distintos minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer miércoles en Toledo, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad. Los actos servirán para expresar las condolencias a las familias de los fallecidos y mostrar el apoyo a todas las personas afectadas por el siniestro.

Las convocatorias tendrán lugar a lo largo de la mañana en Es Migjorn Gran, Sant Lluís y Ciutadella, además de en las sedes del Consell Insular de Menorca en Maó y Ciutadella.

El primero de los actos previstos para este jueves tendrá lugar a las 11.00 horas en Es Migjorn Gran, donde el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio.

A las 12.00 horas, Sant Lluís celebrará el homenaje en el Pla de sa Creu, con una invitación a la ciudadanía para sumarse a este gesto de recuerdo y solidaridad. A esa misma hora, el Consell Insular de Menorca celebrará minutos de silencio en sus sedes de Maó y Ciutadella.

Por su parte, Ciutadella guardará silencio a las 12.15 horas frente a las casas consistoriales..

Las muestras de condolencia comenzaron este miércoles por la tarde. Maó, Alaior, Es Castell, Es Mercadal y Ferreries convocaron minutos de silencio a las 20.00 horas, siguiendo el horario propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).