El agroturismo Santa Mariana desestacionaliza su oferta y abrirá durante todo el año en Menorca

El agroturismo Santa Mariana da un paso decisivo en la desestacionalización turística de Menorca al anunciar que mantendrá sus instalaciones abiertas de forma continuada durante todo el año. La decisión llega tras una excelente campaña estival y responde a la alta demanda registrada por parte del público local y de clientes habituales que deseaban disfrutar de la finca y su entorno rural fuera de los meses de temporada alta.

Según han explicado sus responsables, Aina y María Pons, durante su intervención en el programa Más de Uno Menorca de Onda Cero, la entidad arranca esta nueva etapa adaptando tanto sus propuestas gastronómicas como las tarifas de sus alojamientos para los meses de otoño e invierno. Para incentivar las escapadas de fin de semana y la llegada de residentes y visitantes durante los meses más fríos, el establecimiento ha ajustado las tarifas de sus 11 habitaciones.

Estos precios especiales se mantendrán vigentes hasta el reinicio de la temporada de verano, fijado para el próximo 15 de marzo: Habitación económica: 90 euros por noche para dos personas, con desayuno o brunch incluido. Habitación doble Deluxe: 100 euros por noche para dos personas, con desayuno o brunch incluido. Y suite con terraza privada: La opción superior de la finca alcanza los 190 € por noche, con desayuno o brunch incluido.

A partir del mes de noviembre, el restaurante del agroturismo modificará sus días de apertura para ofrecer un servicio más enfocado a los fines de semana. En el apartado culinario, la finca estrenará un nuevo menú degustación de invierno que convivirá con la carta habitual. Además, la cocina irá organizando periódicamente "experiencias gastronómicas" temáticas inspiradas en distintas tradiciones culinarias (balear, gallega, andaluza o centradas en el producto local menorquín).

Para acudir a comer o cenar a la carta no será obligatorio reservar con antelación, aunque sí se requerirá reserva previa para el menú degustación. Coincidiendo con esta apertura continuada, Santa Mariana prevé inaugurar próximamente un nuevo espacio interior equipado con chimenea. Este entorno funcionará como tienda boutique de productos locales y zona de degustación.

A esta novedad se sumarán actuaciones de música en vivo durante los fines de semana y la organización de paquetes especiales para celebrar la Nochevieja en la finca. Todas las reservas de alojamiento, experiencias y mesas del restaurante se pueden tramitar directamente a través de su sitio web oficial (santamariana.es) y en sus redes sociales.