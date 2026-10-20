El PP Menorca denuncia al Ayuntamiento de Ciutadella ante la Junta Electoral por "publicaciones institucionales"

El PP Menorca ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral contra la alcaldesa de Ciutadella, María Jesús Bagur, por la difusión de publicaciones sobre actuaciones, inversiones y proyectos municipales a través de la página web del Ayuntamiento y de sus perfiles oficiales en Instagram y Facebook.

Según la formación popular, la denuncia recoge hasta seis publicaciones que considera de contenido electoralista y que, a su juicio, podrían vulnerar los principios de neutralidad política que deben regir la comunicación de las administraciones públicas durante el periodo electoral.

El presidente del PP Menorca, Cristóbal Marqués, ha defendido que las instituciones deben limitar sus comunicaciones a la información de servicio público y evitar la promoción de su gestión en estas circunstancias.

El dirigente popular también ha comparado la actuación del Ayuntamiento de Ciutadella con anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la Moncloa, y ha criticado el uso de los canales institucionales para dar publicidad a la gestión del equipo de gobierno municipal.

Marqués ha advertido de que el Ayuntamiento tendrá que responder ante la Junta Electoral por las publicaciones denunciadas y ha insistido en que los recursos y canales de comunicación públicos deben estar al servicio de la ciudadanía.