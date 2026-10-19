Los arquitectos Joan Gomila y Domènec Enric repasan en Onda Cero Menorca la histórica rehabilitación del Teatre Principal de Maó

Los arquitectos Joan Gomila y Domènec Enric han visitado los estudios de Onda Cero Menorca para hacer balance y rememorar el proceso de rehabilitación del Teatre Principal de Maó, un trabajo que permitió recuperar y reabrir el emblemático coliseo en mayo de 2001. Durante la entrevista en el programa Más de uno Menorca, los autores del proyecto explicaron las complejidades técnicas, urbanísticas y patrimoniales de un proceso que se prolongó durante casi una década entre la fase de redacción y la dirección de obra.

Adaptación a la normativa y ampliación urbanística

Para posibilitar la reforma y cumplir con los requisitos de seguridad e itinerarios de evacuación exigidos por el Ministerio para integrar el inmueble en la red de teatros públicos, el Ayuntamiento de Maó tuvo que adquirir una cochería trasera y una vivienda adyacente. Esta ampliación permitió crear nuevos accesos a pie plano sin barreras arquitectónicas directamente hasta el escenario, así como incorporar la infraestructura técnica y de servicios que requería un espacio cultural moderno.

Contraste entre el patrimonio histórico y la arquitectura contemporánea

Gomila y Enric destacaron que una de las premisas fundamentales del diseño fue respetar íntegramente el interior de la sala —un espacio original del siglo XIX protegido por su valor patrimonial— mientras que el exterior y las áreas anexas se trataron con un lenguaje arquitectónico moderno en hormigón y acabados contemporáneos.

Entre los hallazgos e intervenciones destacadas durante las obras, los arquitectos señalaron:

Descubrimiento arqueológico. Al retirar la tarima plana de la platea para dotarla de inclinación y mejorar la visibilidad, se hallaron restos de la antigua torre redonda de las murallas de Maó, considerada el origen histórico de las primeras representaciones teatrales en la zona.

La escultura 'Talía' como hito urbano

El proyecto también incluyó la instalación de la escultura de la diosa Talía, obra del artista Maties Quetglas, situada en los accesos exteriores. Según explicaron los arquitectos, la ubicación de la pieza buscaba ordenar el espacio de la entrada, eliminar escalones y hacer visible la presencia del teatro desde la plaza inferior, sirviendo como contrapunto visual y conector entre el entorno urbano y el edificio.

Escuche la entrevista completa aquí