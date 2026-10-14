Elías Coll presenta una candidatura a las primarias de Més per Menorca con una cincuentena de propuestas para la isla

Elías Coll, trabajador del Consell Insular de Menorca desde 2017, se presenta a las primarias de Més per Menorca para encabezar la candidatura de la formación al Consell en las elecciones de 2027. Coll, menorquín de Ciutadella y de 34 años, afronta por primera vez la política de manera activa y lo hace con una candidatura individual que, según ha explicado, reúne alrededor de cincuenta propuestas para abordar los principales retos de la isla.

En una entrevista en Onda Cero Menorca, Coll ha defendido la necesidad de impulsar cambios en el funcionamiento de la Administración insular y de ofrecer respuestas a largo plazo a cuestiones como la vivienda, la ordenación del territorio, el transporte público, la cultura y el bienestar social.

Una de las principales propuestas de Coll es elaborar un nuevo Plan Territorial Insular (PTI) con una perspectiva de futuro y amplio consenso, que priorice la ordenación del suelo en función de las necesidades de vivienda de Menorca. También considera necesario actualizar el planeamiento urbanístico de los municipios para garantizar la disponibilidad de suelo.

El candidato ha subrayado que el acceso a la vivienda no es únicamente una cuestión social, sino también económica. A su juicio, destinar más de la mitad del salario al alquiler limita la capacidad de ahorro y consumo de la ciudadanía y repercute en el conjunto de la economía insular.

En este sentido, Coll ha planteado que las administraciones deben utilizar los recursos disponibles para facilitar el acceso a la vivienda. Según ha afirmado, el Consell dispone de más de 60 millones de euros en el banco y ha defendido estudiar el uso de los remanentes de tesorería para impulsar vivienda pública, al amparo de los mecanismos normativos que ha mencionado durante la entrevista.

Coll también ha apostado por revisar la red de transporte público de Menorca, tanto en sus líneas como en sus frecuencias y horarios, para adaptarla a las necesidades de residentes y visitantes.

El candidato considera que el debate sobre la movilidad no debe centrarse únicamente en limitar la entrada de vehículos, sino que debe abordar las carencias del transporte colectivo. Como ejemplo, ha explicado que su horario laboral, que comienza a las siete de la mañana, no le permite utilizar el transporte público por falta de conexiones adecuadas.

El aspirante ha explicado que ha organizado sus propuestas en seis grandes áreas temáticas y que prevé darlas a conocer durante la campaña de las primarias. Además, ha creado una página web y ha comenzado a utilizar las redes sociales para difundir sus planteamientos y llegar tanto a las personas adheridas a Més per Menorca como al conjunto de la sociedad menorquina.

Coll ha defendido que sus iniciativas puedan ser conocidas y aprovechadas por otras formaciones políticas si contribuyen a mejorar la isla, independientemente de su orientación política.

El sábado 17 de Octubre se celebrará una asamblea donde se validarán las candidaturas y las primarias de Més per Menorca se celebrarán el 7 de Noviembre y determinarán quién encabezará la candidatura al Consell Insular en las elecciones de 2027.

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