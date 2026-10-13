La Volta Cicloturista Internacional a Menorca prevé un aumento de participación del 25% en su 25º aniversario

La Volta Cicloturista Internacional a Menorca celebra sus bodas de plata del 23 al 25 de octubre con unas previsiones excepcionales de participación. Según ha explicado en Onda Cero Menorca su organizador y alma máter del evento, Arturo Sintes, las inscripciones han aumentado un 25% respecto a ediciones anteriores, atrayendo a una gran cantidad de nuevos ciclistas y rozando ya los 400 participantes.

Sintes ha destacado el carácter festivo y no competitivo de la prueba, en la que prima el buen ambiente entre clubes y aficionados procedentes de diversos puntos del país (como el País Vasco, Mallorca, Ibiza o Cataluña) e internacionalmente de países como Reino Unido e Italia. La representación menorquina supone un 15% del total de inscritos, destacando además un importante hito: este año se superará el récord con más de 60 mujeres participantes.

El programa arrancará el viernes 23 por la tarde con una etapa prólogo que llevará al pelotón desde el Ayuntamiento de Maó, pasando por Sant Climent y el camino de Sa Forana, hasta llegar a la Cova d'en Xoroi para disfrutar de una pomada de bienvenida. Posteriormente se celebrará la presentación oficial en la sala de plenos del ayuntamiento.

El sábado 24 se afrontará la etapa más larga, de unos 99 kilómetros, con un recorrido que conectará Fornells, la subida a Sa Roca, Es Mercadal, Es Migjorn, Ferreries, Cala Galdana (con el tramo de Serpentona) y regreso a Maó. El domingo 25 la jornada final incluirá la tradicional subida a Monte Toro y la bajada posterior. Con motivo del 25º aniversario, la llegada a Maó discurrirá por la Costa de Ses Voltes, ofreciendo un final muy vistoso para participantes y espectadores.

El evento concluirá con la habitual comida de fraternidad en el recinto ferial, donde los clubes compartirán la entrega de premios y recuerdos. Además de su faceta deportiva, la prueba supone un importante impulso económico y turístico para la isla en plena temporada baja. Los hoteles de Maó y alrededores rozan la ocupación completa para acoger a los cientos de visitantes. La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Maó, la Fundación Foment del Turisme de Menorca del Consell Insular y la colaboración de los distintos municipios por los que discurre el trazado.