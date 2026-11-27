El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Baleares, Marc Pons, ha pasado este viernes por los micrófonos de Más de Uno Menorca en Onda Cero, en la recta final hacia las elecciones generales de este domingo. Durante la entrevista, Pons ha centrado sus propuestas para la isla en la mejora de la conectividad aérea, el acceso a la vivienda y la transición energética.

Uno de los puntos más críticos señalados por el candidato socialista es el empeoramiento de las conexiones aéreas con Barcelona durante los meses de temporada baja, una situación que ha calificado de "monopolio" con precios "desbocados" y horarios que impiden ir y volver en el mismo día. Frente al modelo de Madrid —donde tres frecuencias diarias y precios regulados permiten una conectividad fluida—, Pons ha defendido la necesidad de imponer una obligación de servicio público (OSP) en la ruta con Barcelona, respaldada con recursos públicos si fuera necesario para garantizar tarifas asequibles y frecuencias adecuadas.

Asimismo, respecto al aeropuerto de Menorca, ha reconocido que Aena "se equivocó" al apostar inicialmente por una torre de control virtual cuya seguridad no ha quedado demostrada. Tras las recientes reuniones entre el gestor aeroportuario y el Consell Insular, Pons ha asegurado que el proyecto está en vías de replantearse y confía en que "muy pronto" se anuncie la construcción de una nueva torre física.

En materia de vivienda, Pons ha advertido de que "el mercado por sí mismo no es capaz de resolver el problema" en Menorca, donde los precios de compra superan los 300.000 euros y los alquileres han subido entre 400 y 500 euros en los últimos tres años, impidiendo la emancipación de los jóvenes. Para revertir esta situación, ha planteado cuatro medidas principales.

Preguntado por cuál sería su inversión estatal prioritaria para Menorca en la próxima legislatura, Pons ha apostado por completar la electrificación de la isla mediante el segundo cable submarino con Mallorca y la repotenciación de las subestaciones. Según ha explicado, esta infraestructura permitiría electrificar el puerto de Maó para que los buques apaguen sus motores al atracar, dar salida a la producción renovable local, apagar definitivamente la central térmica de Gesa y alcanzar el objetivo de una Menorca neutra en emisiones en 2030.

En el ámbito económico y social, el candidato ha defendido mantener el impuesto extraordinario a la banca —que recauda 1.400 millones de euros anuales— para financiar políticas de cohesión como la gratuidad del transporte público en Baleares y Canarias, dotada con 63 millones de euros para 2027. En sanidad, ha abogado por reforzar la plantilla médica y los recursos del hospital Mateu Orfila para reducir las listas de espera sin depender de derivaciones a la sanidad privada.