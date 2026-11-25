El Ayuntamiento de Ciutadella ha dado a conocer la programación oficial para celebrar las fiestas de Navidad 2026, un calendario cargado de propuestas culturales, musicales, lúdicas y familiares que se extenderá desde el 2 de diciembre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027. Las actividades están diseñadas para público de todas las edades y tendrán como epicentros principales la plaça des Born, el Espai Cultural Can Saura, la Sala Polivalent del Canal Salat y distintos equipamientos municipales.

Encendido de luces y Mercado Navideño

El pistoletazo de salida llegará el viernes 4 de diciembre en la plaça des Born con la apertura del Mercado Navideño a las 18:00 horas. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, se celebrará el tradicional encendido de luces de Navidad, que este año estará acompañado por el espectáculo El fanaler, de Dau Produccions, frente al edificio consistorial. El mercado permanecerá abierto hasta el martes 8 de diciembre (de 11:00 a 21:00 horas los días 5, 6 y 7; y de 11:00 a 15:00 horas el día 8) con una variada oferta paralela: talleres infantiles, que consistirán en la creación de adornos navideños, ciervos con materiales reciclados y gnomos.

Por otro lado, se ha programado música en directo en la plaça des Born (entrada gratuita), con la actuación de los Puericantores dirigidos por Cristina Álvarez (sábado 5), concierto de Leonmanso y Josep Bagur (domingo 6) y recital de Clàudia y Joan Duet (lunes 7).

Además, el martes 8 de diciembre a las 12:00 horas habrá una muestra con degustación de cuscús a cargo de Marga Cursach y Sa Cooperativa del Camp de Menorca. Ese mismo día, a las 16:00 y 18:00 horas, Can Saura acogerá dos talleres de coronas navideñas impartidos por Alai Zimmermann (entradas anticipadas disponibles desde el 27 de noviembre a las 20:00 horas en www.ajciutadella.org).

Música tradicional, Belén Musical y Pajes Reales

La agenda cultural continuará el sábado 12 de diciembre (19:00 h) en la plaça des Born con bailes de época a cargo del Grup Folklòric Tramuntana. El viernes 18 (18:00 h), la Casa de Cultura organizará una tarde de juegos de mesa para familias y niños a partir de 6 años dinamizada por Raquel de Manuel (inscripción previa en bibciutadella@menorca.es).

Uno de los momentos más esperados será el Belén Musical de la Banda Municipal de Música, que tendrá lugar el sábado 19 de diciembre en la plaça d’Alfons III con doble sesión a las 18:00 y a las 19:30 horas. Posteriormente, el sábado 26 de diciembre (18:00 h), los Pajes Reales recibirán a los más pequeños en la carpa municipal de la plaça des Born.

Propuestas familiares y talleres para jóvenes durante las vacaciones

Durante las vacaciones escolares se desarrollará la iniciativa «Aquest Nadal xala jugant» en la Sala Polivalent del Canal Salat (días 30 y 31 de diciembre, y 2, 4 y 5 de enero), con juegos de madera, pintacaras y espectáculos de narración oral gratuitos hasta completar aforo. Asimismo, el 4 de enero (11:30 h) la Biblioteca Infantil acogerá la sesión Contes per a animals curiosos (recogida de entradas en la Casa de Cultura a partir del 18 de diciembre).

Para el público infantil y juvenil se han habilitado dos líneas específicas de formación creativa con plazas limitadas: Punt Jove (de 13 a 18 años): Talleres de manualidades (2 y 9 de diciembre), galletas de jengibre (4 de diciembre), trufas (11 de diciembre) y coronas navideñas (18 de diciembre). Inscripciones vía WhatsApp en el 628 005 269.

Centre Municipal d’Art (de 10:30 a 12:30 h): Talleres gratuitos de telar para niños a partir de 5 años (28 de diciembre), artesanía con papel de morera a partir de 8 años (29 de diciembre) y grabado con goma EVA a partir de 8 años (30 de diciembre). Inscripciones en escola.art@ajciutadella.org.

Nochevieja y Cabalgata de Reyes

El miércoles 31 de diciembre, la plaça des Born celebrará por partida doble el fin de año: a las 11:30 horas tendrán lugar las campanadas infantiles, organizadas por Ciutadella Antiga con el patrocinio del consistorio, y a partir de las 23:30 horas arrancará la fiesta oficial para recibir el año 2027 con las campanadas y la música en directo de Fandango All Stars hasta la 01:00 de la madrugada.

El broche final lo pondrá la Cabalgata de los Reyes Magos el martes 5 de enero a partir de las 19:30 horas, con el recorrido tradicional de Sus Majestades y paradas en el Ayuntamiento, la Catedral y el Convento de Santa Clara. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la gran mayoría de los actos son gratuitos y advierten de que, en caso de meteorología adversa, algunos talleres previstos en la plaça des Born se trasladarán al Espai Cultural Can Saura, mientras que determinadas actividades al aire libre podrían quedar suspendidas.