El Partido Popular de Menorca ha denunciado la cancelación de un nuevo vuelo de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid, registrada este lunes, 23 de noviembre, por problemas técnicos y que ha dejado a un centenar de pasajeros afectados en el aeropuerto de la isla.

El candidato del PP Menorca al Senado, Ramón Sintes, ha reclamado al Ministerio de Transportes explicaciones sobre lo sucedido y ha cuestionado los mecanismos de vigilancia y control del servicio. Según ha denunciado, el Gobierno debe garantizar que se cumplen las condiciones de esta conexión, especialmente durante los meses de invierno, cuando la OSP tiene como objetivo asegurar la movilidad de los residentes.

«Una avería técnica puede producirse, pero lo que no es aceptable es que los menorquines se queden tirados sin que el Ministerio garantice una respuesta adecuada», ha manifestado Sintes, que también ha pedido información sobre las alternativas ofrecidas a los viajeros afectados.

El PP critica la gestión de las conexiones aéreas

Sintes ha aprovechado esta nueva incidencia para cuestionar la política del Gobierno central en materia de conectividad aérea de Menorca. El dirigente popular sostiene que, después de ocho años de Ejecutivo socialista, la isla continúa afrontando dificultades en sus principales conexiones con Madrid, Palma y Barcelona.

En el caso de Madrid, ha recordado las reivindicaciones para conseguir una tercera frecuencia diaria durante el invierno, que entró en funcionamiento el pasado 1 de noviembre. Según ha señalado, esta ampliación ha sido fruto de las demandas del PP, el Consell Insular, el Govern balear y la sociedad menorquina.

Respecto a las conexiones con Palma, ha denunciado que siguen produciéndose cancelaciones, mientras que sobre la ruta con Barcelona ha vuelto a reclamar la implantación de una Obligación de Servicio Público, una medida que, según el PP, continúa pendiente pese a los compromisos anteriores.

Exigen explicaciones por los pasajeros afectados

El candidato popular ha reclamado al Ministerio de Transportes que aclare las causas de la cancelación, detalle qué soluciones se han ofrecido a los aproximadamente 100 pasajeros afectados y compruebe si se ha producido algún incumplimiento de las condiciones de la OSP.

Sintes también ha criticado la falta de pronunciamiento del PSOE de Menorca ante esta situación y ha insistido en que las conexiones aéreas son fundamentales para garantizar la movilidad de los residentes.