ARAMÉS-Front Ampli ha reunido este sábado a unas 200 personas en el Auditorio de Ferreries en su acto central de campaña en Menorca, donde la candidata al Congreso, Carme Gomila, ha defendido la necesidad de impulsar un cambio político que garantice el derecho de la ciudadanía a vivir dignamente en las Illes Balears. La vivienda, la presión turística y la capacidad de decisión de las islas han centrado el acto, en el que también ha intervenido el candidato menorquín, Mateu Berenguer.

Ante un auditorio lleno, Gomila ha denunciado la contradicción entre el crecimiento económico de las islas y las dificultades que afronta la población para llegar a fin de mes y acceder a una vivienda. «Generamos más riqueza que nunca, pero la gente no llega a fin de mes. Recibimos millones de turistas cada año, pero los residentes no podemos pagar el alquiler y tenemos la sensación de vivir dentro de un parque temático pensado para que otros lo disfruten», ha afirmado.

La candidata ha criticado el modelo turístico actual, al considerar que está expulsando a los residentes de sus pueblos y barrios, y ha reivindicado que las islas no se conviertan en un destino destinado exclusivamente al visitante y a la segunda residencia. «No queremos ser la segunda residencia de toda Europa», ha señalado.

Medidas para frenar la crisis de la vivienda

La vivienda ha sido uno de los principales ejes del discurso de Gomila, que ha defendido limitar la compra de casas por parte de personas no residentes, establecer topes a los precios del alquiler y combatir la especulación inmobiliaria y los fondos buitre.

La candidata también ha reclamado medidas para contener el precio de los alimentos básicos y avanzar en la cogestión aeroportuaria para que las Illes Balears tengan mayor capacidad de decisión sobre sus infraestructuras estratégicas.

Gomila ha reivindicado que la candidatura no se conformará con mantener la situación actual y ha apelado a movilizar el voto el próximo 29 de noviembre para impulsar cambios políticos. «Vamos a Madrid a defender el derecho a vivir dignamente en Menorca», ha afirmado.

La candidata ha llamado también a «tumbar el fascismo», cuestionar a quienes se benefician de que todo siga igual y transformar la realidad social y económica de las islas.

Berenguer reivindica Menorca como un lugar donde poder construir un futuro

Por su parte, Mateu Berenguer ha centrado su intervención en las dificultades que afrontan los menorquines para desarrollar un proyecto de vida en la isla, especialmente los jóvenes que no pueden emanciparse y los trabajadores que, pese a tener empleo, no pueden asumir el coste de la vivienda.

El candidato ha defendido un modelo económico que genere oportunidades durante todo el año y que sea compatible con la protección del territorio, la agricultura, el pequeño comercio y la industria. También ha reclamado servicios públicos de calidad y una conectividad digna que garantice la igualdad de derechos de los residentes.

«Irse debe ser una opción, nunca una obligación», ha afirmado Berenguer, que también ha reivindicado la lengua, la cultura y la identidad menorquinas, así como una mayor capacidad de decisión y recursos para la isla.

«Necesitamos que la voz de Menorca cuente», ha señalado, defendiendo que Carme Gomila lleve al Congreso de los Diputados las reivindicaciones y necesidades de Menorca.