La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en el aeropuerto de Menorca, en Maó, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, después de que intentaran viajar a Londres utilizando pasaportes falsificados.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado, cuando los agentes realizaban los controles documentales habituales para el embarque de un vuelo con destino a la capital británica. Durante la inspección, los policías detectaron a dos pasajeros que presentaron sendos pasaportes europeos, supuestamente expedidos por Luxemburgo y Eslovenia, que mostraban evidentes indicios de manipulación.

Trasladados a dependencias policiales, los especialistas realizaron un examen técnico de los documentos y contrastaron la información con las bases de datos policiales. Las comprobaciones confirmaron que las medidas de seguridad de ambos pasaportes habían sido alteradas.

Cuatro documentos intervenidos

En el marco de la actuación policial se intervinieron un total de cuatro documentos falsificados o sospechosos. Además de los dos pasaportes europeos, los agentes localizaron otros dos documentos extranjeros de identidad, uno de Portugal y otro de Noruega, expedidos a nombre de terceras personas.

Una vez en la Comisaría de Maó, los detenidos quedaron a disposición del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE), que se encargó de continuar con las diligencias y los trámites documentales correspondientes.