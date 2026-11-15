Ara MÉS-Front Ampli reclama declarar la ruta Menorca-Barcelona como servicio público y rechaza ampliar la capacidad turística del aeropuerto

Ara MÉS-Front Ampli ha reclamado un cambio en las prioridades de inversión del aeropuerto de Menorca para garantizar las conexiones aéreas de los residentes durante todo el año y evitar que las actuaciones previstas supongan un incremento de la capacidad turística de la isla.

La candidata al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha comparecido este domingo en el aeropuerto menorquín para denunciar las dificultades de movilidad que sufren los residentes, especialmente durante los meses de invierno, y reclamar medidas que garanticen unas conexiones regulares y asequibles.

Entre las principales propuestas de la formación destaca la declaración de la ruta Menorca-Barcelona como Obligación de Servicio Público (OSP). Según Gomila, Vueling ha reducido un 17 % los vuelos con la capital catalana entre noviembre y marzo, una disminución que, a su juicio, dificulta los desplazamientos y contribuye al encarecimiento de los billetes.

La candidata también ha denunciado la pérdida de conexiones con otros destinos. En concreto, ha señalado que Menorca ha dejado de tener este invierno vuelos con Bilbao y que todavía no ha recuperado la ruta con Málaga, suspendida en 2023.

Gomila ha criticado la dependencia de una única compañía aérea para garantizar la movilidad de los menorquines y ha responsabilizado al PP y al PSOE de la falta de avances en esta materia.

Rechazo a aumentar la capacidad turística

Respecto a los 170 millones de euros de inversión previstos por AENA y el Gobierno central para el aeropuerto, Ara MÉS-Front Ampli defiende que los recursos se destinen a modernizar las instalaciones existentes, mejorar los servicios, ampliar las zonas de aparcamiento y reforzar la operatividad y la seguridad, incluida la construcción de una nueva torre de control.

La formación rechaza que estas inversiones sirvan para incrementar la capacidad turística del aeropuerto y favorecer una mayor llegada de visitantes durante los meses de temporada alta.

«Menorca no necesita más capacidad turística ni más presión durante los meses de verano. Necesita que el dinero público sirva para resolver las carencias que sufren los residentes y garantizar su derecho a la movilidad», ha defendido Gomila.