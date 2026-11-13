Nayara Ávila debuta en el mundo literario con su primera novela: «Donde se quedan tus pedazos»

A sus apenas 16 años, la joven escritora Nayara Ávila ha dado el salto al panorama literario con la publicación de su primer libro, titulado Donde se quedan tus pedazos. La novela, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Amazon, supone la culminación de un reto personal marcado por el esfuerzo y la superación del miedo a no ser leída.

De la superación personal al papel

El libro, estructurado en 40 capítulos a lo largo de 316 páginas, surge de textos, poemas y vivencias acumuladas en un cajón durante años. Según explica su autora, la escritura funcionó como una auténtica «terapia» para plasmar piezas rotas de su experiencia y volcar emociones de forma literaria.

La trama gira en torno a Itzel y Duke —los dos protagonistas principales, acompañados por personajes secundarios como Emma y Hugo—, dos jóvenes que, tras atravesar rachas complicadas marcadas por la depresión y duras vivencias familiares, se cruzan en el camino para intentar superar el pasado, seguir adelante y sanar juntos.

Un proceso creativo autodidacta y con vocación de trilogía

Nayara confiesa que el camino hasta ver la novela publicada no fue sencillo. El mayor obstáculo fue superar el miedo al qué dirán y la incertidumbre de saber si el resultado era suficiente para el público. Sin embargo, el apoyo de su entorno y las buenas valoraciones de quienes leyeron sus primeros textos la impulsaron a dar el paso definitivo.

Lejos de detenerse aquí, la joven autora confirma que este volumen es solo el inicio, ya que el proyecto está concebido como una **trilogía**. Aunque de momento comercializa la obra a través de plataformas online con la ilusión de dar el salto a una editorial tradicional en el futuro, su historia ya se consolida como un ejemplo inspirador de talento precoz y pasión por las letras.