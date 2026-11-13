Music Box Menorca celebra este sábado su 16.º aniversario con un festival gratuito de más de 16 horas de música en directo

Menorca se prepara para una de las citas musicales más esperadas del año. Este sábado, el complejo Music Box, ubicado en el polígono de San Luis, acogerá su tradicional festival de aniversario, que alcanza ya su decimosexta edición. El evento ofrecerá una maratón musical ininterrumpida con entrada totalmente gratuita.

Un escaparate para el talento local

Fundado hace diecisiete años por el técnico de sonido Jordi Ribas y su pareja ante la falta de locales de ensayo en la isla, Music Box se ha consolidado como un auténtico laboratorio y punto de encuentro para la comunidad musical menorquina. El festival anual funciona como una gran muestra para visibilizar el trabajo de los grupos locales. En esta edición participarán un total de 22 bandas y DJs que abarcan una gran variedad de estilos como el rock, el blues, el funk, el punk o el pop.

Álvaro Gutiérrez (Bari), responsable de comunicación del proyecto, destaca que la iniciativa permite tanto a formaciones consagradas como a bandas noveles —algunas creadas este mismo año— subirse por primera vez a un escenario profesional.

Actividades para todos los públicos y ambiente familiar

La jornada arrancará este sábado a partir de las 12:00 del mediodía y se prolongará durante más de 16 horas. Además de los conciertos simultáneos entre el local de ensayo y la sala de conciertos, el evento contará con una propuesta familiar muy variada:

Habrá servicio de comida y bebida continuo durante todo el día.

Talleres y juegos para los más pequeños, destacando la divertida iniciativa Illustra Jam, donde los niños podrán crear sus propios caballos de cartón y madera para participar en una carrera con premios.

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