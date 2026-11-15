Prohens pide desde Menorca el voto al PP para impulsar el cambio político en España y Baleares

La presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, ha defendido este domingo en Menorca que el voto al PP es la única vía para impulsar el cambio político que, a su juicio, necesitan España y las Islas Baleares. Durante el mitin central de campaña de los populares menorquines, celebrado en Ciutadella, Prohens ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado un Ejecutivo central que atienda las necesidades de las islas.

El acto ha contado con la participación de los candidatos del PP de Menorca al Congreso y al Senado, Joan Mesquida y Ramón Sintes. Prohens ha situado entre las principales preocupaciones de Baleares el acceso a la vivienda, la seguridad, la inmigración, las infraestructuras, la fiscalidad y la financiación autonómica.

La dirigente popular ha insistido en que las islas necesitan un Gobierno de España que actúe como aliado y dé respuesta a sus reivindicaciones. En este sentido, ha reclamado una financiación justa y ha criticado lo que considera una falta de atención del Ejecutivo socialista hacia Baleares.

Prohens también ha apelado a la movilización electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Según ha defendido, la cita con las urnas representa una oportunidad para abrir una nueva etapa política y llevar a La Moncloa un Gobierno liderado por Feijóo.

Sintes reivindica la gestión del PP en Menorca y Baleares

Por su parte, el candidato al Senado Ramón Sintes ha destacado la gestión de los gobiernos del PP en el Consell de Menorca y en el Govern balear, presididos por Adolfo Vilafranca y Marga Prohens, respectivamente. Sintes ha defendido que la experiencia de ambas instituciones demuestra, según sus palabras, la capacidad de los populares para mejorar los servicios públicos y responder a las necesidades ciudadanas.

El candidato también ha dirigido un mensaje a los jóvenes, a quienes ha asegurado que el PP pretende situar sus preocupaciones y necesidades en el centro de la acción política.

Además, ha criticado a las formaciones que reivindican ahora la defensa de Menorca y les ha reprochado sus votos contrarios a iniciativas relacionadas con las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona, la protección de las casetes de vorera y el convenio de carreteras.

Mesquida apuesta por trasladar las políticas de Prohens al conjunto de España

El candidato al Congreso, Joan Mesquida, ha defendido que las políticas impulsadas por Marga Prohens en Baleares, basadas en la reducción de impuestos y la mejora de los servicios públicos, deberían extenderse al conjunto del país.

Mesquida ha criticado la estructura del actual Gobierno central, el incremento de la deuda y la falta de aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura. Frente a ello, ha expuesto algunas de las propuestas del PP, entre ellas una Administración más austera y transparente, rebajas fiscales, medidas para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y reformas en materia de vivienda.

En este último ámbito, ha mencionado la recuperación de la Ley Antiokupación y la Ley del Suelo, además de defender una política migratoria ordenada y el despliegue de Frontex para reforzar el control de las fronteras.

Los tres dirigentes populares han cerrado sus intervenciones con un llamamiento a la participación en las elecciones del 29 de noviembre, con el objetivo de conseguir una victoria del PP y facilitar la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España.