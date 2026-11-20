El PSOE Menorca ha advertido de que el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre plantea extender al conjunto de España un modelo educativo que, según los socialistas, ya se está desarrollando en Baleares bajo el Govern de Marga Prohens.

El candidato al Congreso, Marc Pons, ha alertado de las consecuencias que estas propuestas pueden tener para la escuela pública, la cohesión educativa y la presencia del catalán en las aulas. «La escuela pública se juega mucho, y también el modelo educativo de las Islas Baleares», ha señalado.

Pons ha criticado especialmente la propuesta del PP de garantizar que toda la formación pueda cursarse en castellano, una medida que, según el PSOE, se suma a la segregación de las aulas por lengua de aprendizaje impulsada por el Govern balear. Los socialistas consideran que estas iniciativas pueden incrementar la separación entre estudiantes.

El futuro del catalán en las aulas

Otro de los puntos que preocupa al PSOE Menorca es la propuesta popular de garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas y en todo el territorio español.

Ante este planteamiento, los socialistas piden al PP que aclare cómo piensa compatibilizarlo con el Decreto de mínimos de Baleares, que establece que al menos el 50 % de la enseñanza debe impartirse en catalán, de acuerdo con las concreciones previstas para cada etapa educativa.

Pons ha reclamado que el Partido Popular explique si respetará el actual modelo lingüístico o si pretende modificarlo, y ha advertido de que un cambio podría reducir el conocimiento del catalán entre el alumnado.

El ciclo de 0 a 3 años: más plazas y mejores condiciones

El PSOE Menorca también cuestiona la propuesta del PP sobre la educación infantil de 0 a 3 años, al considerar que no reconoce plenamente esta etapa como parte del sistema educativo.

Marc Pons ha defendido que la gratuidad de las plazas no es suficiente y que es necesario garantizar una educación de calidad mediante la ampliación de la oferta pública, la reducción de las ratios, la mejora de las instalaciones y unas condiciones laborales dignas para las profesionales del sector.

En este sentido, los socialistas proponen aumentar las plazas públicas y gratuitas, reducir el número de alumnos por aula y mejorar las condiciones laborales para favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades.

Los conciertos educativos y la prioridad de la escuela pública

Otro de los aspectos señalados por los socialistas es la propuesta del PP de garantizar conciertos educativos de un mínimo de seis años. El PSOE Menorca recuerda que el Govern balear ha ampliado a diez años su vigencia mediante el Decreto 21/2026.

La formación advierte de que esta medida, junto con la implantación de la zona escolar única por localidad y el descenso de la natalidad, puede generar dificultades en la planificación de plazas y grupos escolares y hacer que los ajustes recaigan especialmente sobre los centros públicos.

Ante esta situación, el PSOE defiende que la red pública sea prioritaria en la planificación educativa, con suficientes plazas escolares de proximidad. También propone ampliar el servicio de comedor y garantizar su gratuidad para el alumnado en situación de pobreza o exclusión social.