El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera que permitirá limitar la entrada y permanencia de vehículos en la isla durante determinados periodos del año. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha votado en contra.

La aprobación definitiva de la reforma supone un paso adelante para que el Consell Insular de Menorca pueda establecer un sistema de regulación de vehículos, con el objetivo de gestionar la presión sobre las carreteras, el territorio y los recursos de la isla, especialmente durante la temporada turística. La previsión es que la medida pueda aplicarse durante el verano de 2027.

La nueva normativa permitirá al Consell fijar un techo máximo de vehículos que podrán acceder a Menorca y permanecer en ella, así como establecer los periodos en los que se aplicarán las restricciones. Los límites concretos, las condiciones de acceso y el funcionamiento del sistema deberán concretarse posteriormente, a través de su desarrollo normativo y de los estudios técnicos correspondientes.

El texto contempla también excepciones para determinados vehículos y desplazamientos. Entre ellas, figuran los vehículos de residentes de otras islas de Baleares en virtud del principio de reciprocidad, los propietarios no residentes de viviendas en Menorca —con un vehículo por inmueble—, así como los vehículos vinculados a servicios públicos, emergencias, transporte de mercancías, distribución comercial, actividad agrícola, ganadera e industrial. También se contemplan situaciones relacionadas con la movilidad reducida y necesidades profesionales acreditadas.

Reacciones políticas

La aprobación ha generado diferentes valoraciones entre los representantes políticos menorquines. Desde el PP, el diputado Jordi López ha calificado la jornada de «día histórico para Menorca» y ha defendido el trabajo realizado por el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, y los técnicos insulares para dotar a la regulación de seguridad jurídica. López se ha mostrado convencido de que las restricciones podrán aplicarse durante la temporada turística de 2027.

Por su parte, el socialista Marc Pons ha reivindicado el papel del PSOE en el acuerdo que ha permitido sacar adelante la reforma. «Tenemos ley gracias a que hemos tenido la capacidad de llegar todos al mismo punto», ha afirmado. No obstante, ha acusado al PP de actuar con criterios electoralistas y ha criticado que los populares hayan rechazado las enmiendas socialistas. También ha lamentado que la regulación menorquina llegue «tarde y mal» y que no recoja suficientemente la experiencia de otras islas.

Más crítico se ha mostrado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha cuestionado la eficacia de la reforma y ha advertido de que podría no traducirse en una reducción efectiva de vehículos durante 2027. Castells ha calificado la modificación de «cosmética» y ha cuestionado que el estudio de capacidad de carga encargado por el Consell tome como referencia los aproximadamente 120.000 vehículos que circularon por Menorca en 2024. Según ha recordado, un estudio anterior planteaba reducir un 30 % la afluencia de vehículos durante los meses de mayor presión.

Castells también ha rechazado la regla de reciprocidad entre residentes de las distintas islas, al considerar que la relación entre Mallorca y Menorca no es simétrica, puesto que Mallorca concentra determinados servicios sanitarios y judiciales. Pese a sus críticas, Més per Menorca ha votado favorablemente a la reforma porque defiende la limitación de la entrada de automóviles.

Desde Vox, el diputado Javier Ripoll ha rechazado la modificación al considerar que introduce restricciones a la libertad de circulación mediante cupos, tasas y nuevas obligaciones administrativas. La formación ha advertido de que las medidas pueden perjudicar a los residentes de Baleares que necesitan desplazarse entre islas por motivos laborales, familiares o sanitarios.

Con la aprobación parlamentaria, la regulación queda pendiente de su desarrollo por parte del Consell de Menorca, que deberá concretar el techo de vehículos y las condiciones de aplicación. El objetivo de la institución insular es poner en marcha las restricciones durante el verano de 2027.