El presidente del Senado y número uno del PP al Senado por Madrid, Pedro Rollán, ha llamado este domingo desde Ferreries a movilizar el voto de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre para propiciar un cambio de Gobierno en España. Rollán ha participado en el acto central de campaña de los populares en Menorca, celebrado ante cerca de 200 simpatizantes y afiliados, donde ha asegurado que «el cambio está al alcance de nuestra mano».

Durante su intervención, el dirigente popular ha pedido a los ciudadanos que hagan balance de la situación del país y se pregunten si viven mejor que hace ocho años. Rollán ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha enumerado, entre los problemas actuales, el aumento de la inmigración irregular, la inseguridad, la inflación y la falta de vivienda y oportunidades.

Precisamente, el acceso a la vivienda ha ocupado una parte destacada de su discurso. Rollán ha defendido la construcción de un millón de viviendas, junto con una reducción de impuestos y bonificaciones para los jóvenes. También ha reclamado un mayor control de la inmigración irregular y la protección de las fronteras, con el recurso a Frontex y, si fuera necesario, al Ejército. En este sentido, ha aludido a los episodios de Ceuta y El Hierro y ha calificado lo ocurrido en la ciudad norteafricana como una «invasión».

El presidente del Senado ha defendido la necesidad de un Gobierno «fuerte, solvente, fiable y experimentado», liderado por Alberto Núñez Feijóo, y ha planteado que los primeros días de un eventual nuevo Ejecutivo sirvan para sentar las bases de una «reconstrucción nacional». También ha recordado que durante la actual legislatura se han aprobado 47 leyes, que, según ha señalado, constituyen una hoja de ruta para ese cambio.

Las reivindicaciones de Menorca

El acto ha contado también con las intervenciones de los candidatos menorquines al Congreso y al Senado, Joan Mesquida y Ramón Sintes, que han centrado sus discursos en la necesidad de dar mayor protagonismo a la Isla en las decisiones estatales.

Sintes ha reclamado compromiso y capacidad de negociación para que las necesidades de Menorca se traduzcan en inversiones y soluciones concretas. El candidato ha advertido de que las islas pequeñas quedan a menudo en un segundo plano y ha reivindicado que «Menorca no es solo un destino. Menorca es casa. Y las casas se tienen que cuidar».

Por su parte, Mesquida ha pedido movilizar a los indecisos y poner fin a los ocho años de Gobierno socialista. El candidato ha contrapuesto el modelo político del PP, basado —según ha defendido— en escuchar a la ciudadanía y plantear propuestas, con la gestión del PSOE, que ha criticado por centrarse en la imagen y la comunicación.

El acto ha contado asimismo con la participación del presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, y del presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, que han defendido la política de vivienda del Govern balear y han criticado la falta de atención del Gobierno central hacia la Isla. Una de las intervenciones destacadas ha sido la del expresidente del Consell Joan Huguet, que ha presentado al candidato Ramón Sintes con un romance menorquín.