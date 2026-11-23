La candidata de la coalición progresista Menorca al Senat, Joana Barceló, ha protagonizado el espacio electoral de Onda Cero Menorca de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Durante su intervención en el programa Más de Uno Menorca, la expresidenta del Consell Insular y exconsellera del Govern balear ha reivindicado el carácter propio de una candidatura integrada por partidos de izquierda y progresistas de la isla, asegurando que su voto en la Cámara Alta nunca estará condicionado por pactos estatales que perjudiquen los intereses menorquines.

Barceló ha situado el acceso a la vivienda como la principal preocupación ciudadana y el eje prioritario de su programa. Tras alertar de que los alquileres en Menorca han subido un 21 % en los últimos tres años —y de que casi el 40 % de las compras recientes corresponden a segundas residencias o compradores extranjeros—, ha propuesto actuar de forma paralela con medidas urgentes y estructurales: aplicar de inmediato la declaración de zona tensionada para limitar los precios del arrendamiento, ofrecer desgravaciones fiscales de hasta el 90 % a los propietarios que bajen las rentas y movilizar los fondos estatales previstos (2,5 millones de euros para Menorca) para ayudas al alquiler.

También considera indispensable incrementar la inversión pública hasta equipararla a la media europea para construir vivienda de protección oficial en régimen de alquiler y compra, agilizar los trámites urbanísticos en suelo ya calificado y ofrecer avales públicos a través del ICO para facilitar el acceso a la primera hipoteca.

En materia de transportes, Barceló ha exigido implantar una Obligación de Servicio Público (OSP) para la ruta aérea entre Menorca y Barcelona durante todo el año, siguiendo el modelo aplicado con Madrid, con el objetivo de garantizar frecuencias, horarios y tarifas asequibles fuera de la temporada alta. Asimismo, ha defendido la necesidad de limitar la entrada de vehículos en verano y frenar el crecimiento de la capacidad operativa del aeropuerto en los meses estivales. En lugar de ampliar la infraestructura, ha reclamado construir una nueva torre de control física, mejorar los espacios de trabajo del personal aeroportuario y cubrir todas las plazas vacantes.

Respecto al modelo económico de la isla, la candidata ha abogado por aprovechar los fondos vinculados al Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) para reconvertir las zonas turísticas maduras y retirar la oferta alojativa obsoleta, poniendo el foco en la competitividad y el reparto de la riqueza para mejorar la renta per cápita. Además, ha propuesto reformular el programa de viajes del Imserso para fomentar vuelos directos desde la península a Menorca sin escalas en Mallorca, lo que permitiría alargar la temporada y mantener establecimientos abiertos en invierno. Finalmente, Barceló ha hecho un llamamiento a la participación el próximo domingo 29 de noviembre para defender en el Senado derechos sociales como la revalorización de las pensiones, la sanidad y educación públicas, la lengua propia y la protección del territorio.