Marino Rodrigo es tecnólogo de alimentos y creador de la cuenta de Instagram @unpoc.detot. En una entrevista en Onda Cero Menorca ha repasado su faceta en redes sociales, su relación con la cocina y sus próximos planes, alejados de una charla estrictamente técnica sobre tecnología alimentaria.

De un móvil sin espacio a Un poc de tot

Su cuenta de Instagram —vinculada a la idea de «un poco de todo»— nació casi por casualidad. Al tener poco almacenamiento en el teléfono, empezó a hacer resúmenes semanales en vídeo y a subirlos a redes para poder borrar archivos del móvil y liberar memoria. Con el tiempo, el contenido ganó visitas y gustó a quienes lo seguían, por lo que fue orientándolo hacia su día a día y, sobre todo, hacia la alimentación.

La cocina como expresión y memoria compartida

Para Marino, cocinar es una forma de expresarse, compartir y reunirse con los demás. En la conversación destacó la figura de las abuelas en ese vínculo con la cocina, tanto por la paciencia y las recetas transmitidas como por el rol que históricamente han desempeñado cocinando y cuidando a los suyos. También evocó sus primeros pasos entre fogones desde niño, haciendo tortillas, y la relación de la comida con los encuentros y celebraciones.

Gustos sencillos, mirada científica y espontaneidad

Aunque se definió de gustos sencillos —señaló que con unas buenas patatas fritas crujientes, hechas con aceite y fuego, se conforma—, también asoció ciertos platos a momentos señalados, como las albóndigas en salsa de almendra, los pichones en salsa de puerros o una paella pensada para reunir a la gente.

Sobre su formación como tecnólogo de alimentos, explicó que su base científica aparece a veces al fijarse en aspectos de sanidad o seguridad alimentaria, pero que en el día a día no está pendiente de ello constantemente. Suele cocinar con bastante espontaneidad, improvisando según lo que tiene en la nevera y procurando evitar despistes.

Un llaüt familiar y mudanza a Bélgica

Entre sus proyectos más cercanos mencionó la recuperación, junto a su familia y en especial con su hermana, de un llaüt antiguo —de unos cuarenta o cuarenta y cinco años— para dejarlo a punto y volver a disfrutarlo en familia.

A nivel vital y profesional, su principal proyecto inmediato es marcharse a vivir y buscar trabajo en Bélgica como tecnólogo de alimentos. Tras cerrar su etapa laboral de temporada en Menorca, afronta el cambio con ganas de conocer el país, aprender idiomas y seguir grabando y compartiendo en vídeo y en redes tanto su adaptación como lo que vaya viviendo allí.