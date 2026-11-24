Construir o reformar una vivienda en Menorca es hoy notablemente más caro que hace cinco años. Según los datos recopilados por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos de Menorca, el coste de los materiales de construcción ha experimentado un incremento medio aproximado del 33 % desde la publicación del anterior libro de precios en 2021.

Así lo ha confirmado la presidenta de la entidad, Mercè Vidal, quien ha señalado que, aunque algunos materiales han subido por debajo de esa media, otros de uso habitual —como el hormigón, el acero o los aislamientos— han registrado aumentos mucho mayores. En el caso concreto del acero, la subida alcanza cerca del 60 %, y el sector ya cuenta con el anuncio de un nuevo incremento aproximado del 8 %.

El impacto en los presupuestos de particulares y promotores

Este encarecimiento generalizado, sumado al aumento del coste de la mano de obra, repercute directamente en el cliente final, ya sea un particular o un promotor. Tal y como explica Vidal, el problema surge a menudo por los plazos y la actualización de costes durante la tramitación:

Por su parte, las empresas constructoras atraviesan un momento de elevada carga de trabajo, lo que hace que perder un cliente por ajustar o subir precios no suponga un problema grave para ellas.

Primera base de precios digital

Para dar respuesta a esta evolución y ofrecer una herramienta más precisa, el Colegio ha estrenado por primera vez una base de datos de precios en formato digital, accesible desde cualquier dispositivo. Esta plataforma sustituye al antiguo formato de libro físico y archivo instalable, permitiendo mantener la información mucho más actualizada.

Además, la nueva base incorpora partidas adaptadas a las normativas vigentes que no existían en ediciones anteriores, especialmente en ámbitos como la eficiencia energética, la rehabilitación y la sostenibilidad

El reto de encontrar mano de obra cualificada

Más allá de los materiales, el sector de la construcción en la isla se enfrenta a la dificultad creciente de encontrar profesionales y oficios cualificados. La jubilación de numerosos trabajadores contrasta con la falta de relevo entre la gente joven.

Ante esta situación, el Colegio colabora con entidades como la Fundación Laboral y con centros educativos. El objetivo es doble: motivar a quienes ya cursan grados medios o superiores vinculados a la construcción para que terminen sus estudios y acercar el sector a nuevos jóvenes, recordando que ofrece una buena salida profesional.