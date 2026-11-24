Representantes de la candidatura de Menorca al Senat han comparecido ante los medios de comunicación para presentar sus propuestas centradas en la juventud, poniendo el foco en la igualdad de oportunidades como eje clave para construir el futuro de la isla. Según los portavoces, el origen socioeconómico o familiar no debe condicionar el proyecto vital de los jóvenes, y la política debe garantizar recursos para que puedan formarse, acceder a un empleo digno, emanciparse y vivir en Menorca.

Educación, becas y formación profesional

En el ámbito educativo, la candidatura ha reivindicado una educación pública, inclusiva, de calidad y en catalán, además de una mejora de las condiciones laborales del personal docente en todas las etapas educativas. Entre los puntos destacados se encuentran:

Etapa de 0 a 3 años

Dignificar esta etapa clave, señalando la precariedad actual y las diferencias salariales entre maestras y técnicas educativas, con sueldos que situaron en torno a los 22.000 euros brutos y entre 17.000 y 18.000 euros, respectivamente.

Garantizar la igualdad de oportunidades para que ningún estudiante quede excluido por motivos económicos, tanto para estudiar fuera como dentro de la isla, incluyendo estudios universitarios, formación profesional de grado superior y formación artística.

Impulsar de forma estratégica un plan de formación profesional ajustado a las necesidades de desarrollo económico de la isla y contextualizado a su realidad.

Emancipación y acceso a la vivienda

La candidatura ha subrayado las dificultades de los jóvenes para emanciparse debido a los salarios y al mercado de la vivienda en Menorca, donde apuntaron que los datos del año pasado reflejaban que un 47 % de las compraventas correspondían a segundas residencias. Frente a la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública y de protección oficial, plantearon medidas urgentes: