Los sindicatos reclaman una nueva torre de control para el aeropuerto de Menorca

Los sindicatos CCOO y USCA han reclamado la construcción de una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca y han advertido de las consecuencias que podría tener una avería grave durante los meses de mayor tráfico aéreo.

Ramón Carreras, delegado de CCOO en el aeropuerto de Menorca, y Cristina Llovet, representante de USCA, han señalado en Onda Cero Menorca que el problema no se limita a la seguridad, sino que afecta principalmente a la operatividad del aeropuerto. Según explican, una avería que obligara a detener la actividad durante varias horas podría provocar retrasos o cancelaciones de vuelos, especialmente durante los meses de julio y agosto.

Los representantes sindicales recuerdan que la necesidad de renovar la torre de control no es reciente. Según Carreras, la reivindicación se remonta a una rueda de prensa celebrada en diciembre de 2019. En estos años, aseguran, se han realizado reparaciones puntuales, pero no se ha puesto en marcha un proyecto definitivo para sustituir la infraestructura.

Uno de los principales motivos de preocupación son las incidencias registradas durante el último año. Los sindicatos hablan de cuatro incidentes importantes, uno de ellos con pequeñas demoras. Entre los problemas mencionados se encuentra la entrada de agua en la torre de control sobre equipos necesarios para el trabajo de los controladores. Hasta ahora, las intervenciones técnicas han permitido evitar consecuencias mayores, pero los trabajadores consideran que la situación no puede mantenerse indefinidamente.

Los sindicatos también critican que los planes de inversión de Aena para los próximos años contemplen inversiones en el aeropuerto de Menorca, pero dejen fuera la construcción de una nueva torre de control. Según explican, la inversión prevista asciende a unos 170 millones de euros, aunque consideran que no se destina a solucionar las necesidades de esta infraestructura.

Además, recuerdan que el proyecto de una torre de control remota quedó suspendido en noviembre de 2023 y que todavía no existe una alternativa definitiva. Los representantes sindicales consideran que las reparaciones de la torre actual son solo una solución provisional y reclaman una planificación a largo plazo.

CCOO y USCA aseguran que han trasladado sus reivindicaciones a diferentes partidos políticos. Según explican, tanto el Partido Popular como el PSOE y otras formaciones han sido informados de la situación. Los sindicatos quieren que los partidos que concurran a las elecciones generales se comprometan públicamente a incluir la construcción de una nueva torre de control en sus programas electorales.

Los trabajadores también denuncian la antigüedad de algunos de los sistemas utilizados en la torre. Señalan que parte de los equipos están obsoletos y ponen como ejemplo sistemas informáticos basados en Windows 2000 y dispositivos antiguos, como ratones con bola.

Ante esta situación, los sindicatos no descartan aumentar la presión para conseguir una solución. Reclaman que las administraciones tengan en cuenta la importancia del aeropuerto para una isla como Menorca y advierten de que una interrupción prolongada de la actividad tendría graves consecuencias para la población y para las conexiones de la isla.

Los representantes sindicales han insistido en que su reivindicación responde a una cuestión de responsabilidad profesional y han llamado a la sociedad menorquina a tomar conciencia del problema. Incluso no descartan movilizaciones si no se encuentra una solución.

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