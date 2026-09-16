La Escuela de Salud Pública de Menorca arranca su 37ª edición en Llatzeret con más de 60 propuestas recibidas

La Escuela de Salud Pública de Menorca inicia este miércoles una nueva edición, la número 37, que se celebrará del 16 al 23 de septiembre en su habitual enclave del Llatzeret de Maó. La directora de la institución, María José López, ha abordado en los micrófonos de Más de Un Menorca los detalles de un programa que este año ha vuelto a registrar un alto volumen de solicitudes, superando las 60 propuestas recibidas de profesionales de todo el país para un total de 10 cursos y 10 encuentros seleccionados.

Esta edición pone el foco en los determinantes sociales y comerciales de la salud —analizando el impacto del acceso a la vivienda o el consumo de ultraprocesados—, así como en la salud planetaria y el cambio climático. Asimismo, la salud mental se consolida como uno de los ejes transversales del encuentro, abordándose en diversas jornadas científicas.

Se imparten 10 cursos abiertos a alumnado y 10 encuentros entre sociedades científicas y profesionales, incluyendo la reunión de la Comisión de Salud Pública con directores generales del sector. Ante la elevada demanda, la organización ha otorgado un margen de preinscripción previo a un sorteo aleatorio para garantizar la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, este jueves a las 20:00 h, la sede del Consell Insular acogerá el Coloquio Josep Miquel Vidal. El periodista Rafael Vilasanjuan ofrecerá la conferencia «Conflictos bélicos y salud pública».

La organización mantiene el servicio regular de barcas desde Es Castell para el traslado de participantes y ponentes hasta el Llatzeret.